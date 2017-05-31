1 июня в Туле по ряду адресов отключат воду

Это связано с плановыми ремонтными работами.

1 июня специалисты «Тулагорводоканала» будут вести ремонтные работы на ул. Жуковского, 16 и в Ханинском проезде, 10.

В связи с проведением планового ремонта с 9.30 и до окончания работ воду отключат по следующим адресам: