1 июня в Туле по ряду адресов отключат воду
Это связано с плановыми ремонтными работами.
1 июня специалисты «Тулагорводоканала» будут вести ремонтные работы на ул. Жуковского, 16 и в Ханинском проезде, 10.
В связи с проведением планового ремонта с 9.30 и до окончания работ воду отключат по следующим адресам:
- ул. Жуковского, 4, 5, 6-к, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 29;
- ул. Каминского, 11, 12, 15;
- ул. Тургеневская, 12, 38, 38-а, 38-б;
- ул. Пушкинская, 11, 13;
- Ханинский проезд, 6, 8, 10, 12, 14, 27, 29, 31, 35, 37, 39.
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