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Сотрудники Роспотребнадзора помогли тулячке вернуть деньги за неполученную кухню

Сотрудники Роспотребнадзора помогли тулячке вернуть деньги за неполученную кухню

Получив предоплату, продавец не доставил клиентке вовремя заказанный мебельный гарнитур.

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области обратилась жительница Тулы с жалобой на действия предпринимателя, который, приняв предоплату в 15 тысяч рублей, не доставил клиентке в установленный договором срок кухонную мебель.

Попытки урегулировать вопрос в досудебном порядке и письменные требования о возврате денег остались без удовлетворения.

Рассмотрев обращение, сотрудники Роспотребнадзора направили исковое заявление в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть аванс, а также выплатить неустойку и компенсировать все понесенные потребителем расходы, включая моральный вред и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Мировым судом исковые требования были удовлетворены, в пользу потребителя присуждено 46700 рублей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:20 +3
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