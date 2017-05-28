В Новомосковске завершился турнир «EuroChem Cup 2017»: как это было

Фото Александры Дроздовой.

Отличительной чертой этого турнира является то, что в нем принимают участие дети не старше двенадцати лет из небольших провинциальных городов.

В этом году турнир проходил уже в пятый раз. Его организатор – минерально-химическая компания «Еврохим». Победителем 2017 года стала казахстанская команда «Алматы». Прошлогодние чемпионы, новомосковская «Виктория», оказались в числе призеров, заняв третье место.

За «EuroChem Cup 2017» боролись двенадцать команд из восьми стран. Это:

российские «Виктория» - Новомосковск,

«Ямбург» - Кингисепп,

«Север» - Ковдор,

«Хаски» - Невинномысск,

«Юрматы» - Салават,

«Алматы» из Казахстана,

бельгийский «Антверпен Фантомс»,

«Клайпеда» из Литвы,

швейцарская «Лейзинская спортивная академия»,

немецкий «Юнгадлер Манхейм»,

«Нарва» из Эстонии,

и финская команда «Эспоо Блюз джуниор».

В турнире участвовали команды детей 2005–2007 годов рождения.

Новомосковская «Виктория» уверенно взяла первое место в своей группе, обыграв команды Швейцарии и Бельгии.

Затем выиграла у финской «Эспоо Блюз джуниор». А вот в борьбе за выход в финал уступила казахам. В споре за третье место наши ребята одержали победу над сверстниками из Клайпеды.

Владимир Андрианов, тренер «Виктории» Командой доволен. Будем работать над ошибками. Чтобы неизменно добиваться высоких результатов, надо работать. Уровень турнира достаточно высокий, и с каждым годом он только растет.

Кстати, новомосковские ребята, выступавшие на турнире, представляют один из первых наборов, когда ледовый дворец только начал свою работу. И то, что эти мальчишки каждый турнир уже начинают на правах фаворитов, неизменно попадают в тройку призеров – показатель того, что работают на совесть, и к выбранному виду спорта относятся с уважением. Как рассказал тренер, мальчишки из «Виктории» тренируются пять раз в неделю, по полтора-два часа.

Кубок чемпионов и золотые медали победителю – ребятам из Казахстана вручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В торжественной церемонии награждения и закрытия турнира также приняли участие генеральный директор МХК «Еврохим» Дмитрий Стрежнев, легенды советского и российского хоккея. Дмитрий Стрежнев заверил всех, что в следующем году турнир станет еще более представительным. Участвовать в нем просятся многие команды, в том числе с североамериканского континента. И через год возможность расширить число участников до шестнадцати команд в Новомосковске должна появиться.

Турнир в Новомосковске – один из главных социальных проектов компании «ЕвроХим». Его отличительной чертой является то, что в нем принимают участие дети не старше двенадцати лет из небольших провинциальных городов, в которых «ЕвроХим», совместно с Минспортом России, уже много лет успешно развивает спортивную инфраструктуру в на базе государственно-частного партнерства.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с заслуженным успехом команду «Алматы», а всех хоккеистов поблагодарил за красивую и честную борьбу. Турнир, по его словам, прошел на высоком уровне.

– Популяризация спорта, хоккея – это здорово, – сказал Алексей Геннадьевич. – Проведение таких турниров способствуют сближению между странами.

Высоко оценили уровень прошедших соревнований и почетные гости – звезды мирового хоккея. Так, «русская ракета» Павел Буре сказал, что по организации новомосковские соревнования ничуть не уступают тем, что проходят в Канаде:

«Это видно по тому, сколько людей приходит, чтобы поддержать юных спортсменов, как они реагируют на происходящее на площадке. И в игре самих участников видна искренность. Ребята стараются вырасти как минимум в здоровых людей, как максимум – в профессиональных хоккеистов. Мы все когда-то начинали так же, как они. Поэтому очень приятно, что при поддержке губернатора, при поддержке большого бизнеса создаются такие турниры, которые пропагандируют спорт, здоровый образ жизни».

Его поддержал и трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, отметивший высокий накал борьбы в матчах:

– Когда мы росли, у нас было очень мало возможностей участвовать в международных матчах. Поэтому очень важно, что у нынешнего поколения мальчишек есть возможность получать такой опыт, играть с разными соперниками.

После церемонии награждения состоялся традиционный матч между легендами российского хоккея и детской сборной мира. Последний рубеж звезд защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Юные мальчишки получили возможность сыграть против двукратных олимпийских чемпионов Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова, олимпийских чемпионов Алексея Жамнова, Валерия Каменских, чемпионов мира и призеров Олимпийских игр Сергея Федорова и Павла Буре. Одну из шайб в ворота сборной звезд забила единственная среди участников девушка Клара Мюллер – капитан литовской команды «Клайпеда». Она, кстати, была отмечена отдельной наградой организаторов – «За самую силовую игру». Также специальные призы получили Даниэль Хаттака из команды «Эспоо Блюз» «За самую высокую скорость игры» и новомосковец Денис Нечаев – «За самую эффективную защиту».

Еще одним важным мероприятием торжественного закрытия турнира стала закладка камня в основание нового ледового дворца спорта в Новомосковске, который будет строиться при поддержке компании «Полипласт».

– Еще шесть лет назад в Новомосковске хоккей смотрели только по телевизору, а сейчас мы бьемся на равных с лучшими командами Европы, – отметил в интервью для нашей газеты глава администрации муниципального образования город Новомосковск Вадим Жерздев. – Но самое главное – это здоровье наших маленьких новомосковцев. Одного ледового дворца уже мало. Нам тесно, количество желающих заниматься гораздо больше. И есть еще один показатель. По данным исследований, во время различных зимних эпидемий, из-за которых мы даже вынуждены закрывать школы, ребята, которые занимаются в ледовом дворце, практически не болеют. Так что здесь еще и растет здоровое будущее поколение для нашей страны.

Новый дворец появится в Новомосковске в течение года. В этом заверил генеральный директор компании «Полипласт» Александр Ковалев:

«Этот проект очень важен для нас. Шесть лет назад мощный старт развитию хоккея в Новомосковске дала компания «Еврохим», и мы с удовольствием подхватили эту идею. «Полипласт» приложит максимум усилий для того, чтобы создать наилучшие условия для тренировок наших юных спортсменов».

Итоги турнира подвел легендарный Вячеслав Фетисов:

«То, что большой бизнес поворачивается лицом к спорту – это здорово. Не у каждого губернатора это получается. Растить здоровое, крепкое поколение – самая главная задача властей всех уровней, представителей бизнеса. Для нас большая честь быть на таком празднике хоккея, с участием команд из разных стран. Если наши дети будут дружить, нам ничего не останется, как следовать их примеру. Поэтому значимость турнира очень сложно переоценить».