Где в Туле отключат свет 29 мая
Плановые отключения электроэнергии пройдут во всех районах города.
Будут проводиться выправка опор, перетяжка и замена проводов. Электричество отключат с 9.00 до окончания работ. Обесточены будут следующие дома:
|
Начало ремонта
|
Окончание ремонта
|
Отключенные жилые дома
|
29.05.17 09:00
|
29.05.17 16:00
|
Одоевское ш, 19, 17-а, 17; ул. Санаторная, 4, 3, 2; пр-зд Санаторный, 5
|
29.05.17 09:00
|
29.05.17 16:00
|
ул. Дзержинского, 20-38 (чётн.), 29, 35; ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26-38 (чётн.); ул. Р. Люксембург, 8-б, 9; ул. 2-я Хомутовка, 2; пер. Водный, 8, 3, 19, 21, 31; пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4; ул. Томпа, 1; ул. Войкова, 39
|
29.05.17 11:00
|
29.05.17 15:00
|
ул. Максимовского, 8
|
29.05.17 09:00
|
29.05.17 12:00
|
ул. Октябрьская, 79 к. 1; 77; ул. М. Горького, 1
|
29.05.17 09:00
|
29.05.17 16:00
|
ул. Мира, 31, 25, 29-а, 33-а, 27, 29; ул. Оружейная, 1-а
|
29.05.17 09:00
|
29.05.17 16:00
|
п. Горелки: ул. Макаренко, 1-27-б (нечётн.), 2-20 (чётн.); пер. Охотный, 1, 3; пер. Поддубный, 8
|
29.05.17 09:00
|
29.05.17 16:00
|
ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а
|
29.05.17 09:00
|
29.05.17 16:00
|
п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.); ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 14-56 (чётн.), 32-а, 17, 19
|
29.05.17 09:00
|
29.05.17 16:00
|
п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 57, 59, 18-25, 61-78; ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Речная, 13-23