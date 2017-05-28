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Где в Туле отключат свет 29 мая

Где в Туле отключат свет 29 мая

Плановые отключения электроэнергии пройдут во всех районах города.

Будут проводиться выправка опор, перетяжка и замена проводов. Электричество отключат с 9.00 до окончания работ. Обесточены будут следующие дома:

Начало ремонта

Окончание ремонта

Отключенные жилые дома

29.05.17 09:00

29.05.17 16:00

Одоевское ш, 19, 17-а, 17; ул. Санаторная, 4, 3, 2; пр-зд Санаторный, 5

29.05.17 09:00

29.05.17 16:00

ул. Дзержинского, 20-38 (чётн.), 29, 35; ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26-38 (чётн.); ул. Р. Люксембург, 8-б, 9; ул. 2-я Хомутовка, 2; пер. Водный, 8, 3, 19, 21, 31; пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4; ул. Томпа, 1; ул. Войкова, 39

29.05.17 11:00

29.05.17 15:00

ул. Максимовского, 8

29.05.17 09:00

29.05.17 12:00

ул. Октябрьская,  79 к. 1; 77; ул. М. Горького, 1

29.05.17 09:00

29.05.17 16:00

ул. Мира, 31, 25, 29-а, 33-а, 27, 29; ул. Оружейная, 1-а

29.05.17 09:00

29.05.17 16:00

п. Горелки: ул. Макаренко, 1-27-б (нечётн.), 2-20 (чётн.); пер. Охотный, 1, 3; пер. Поддубный, 8

29.05.17 09:00

29.05.17 16:00

ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а

29.05.17 09:00

29.05.17 16:00

п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.); ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 14-56 (чётн.), 32-а, 17, 19

29.05.17 09:00

29.05.17 16:00

п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 57, 59, 18-25, 61-78; ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Речная, 13-23
сегодня, в 17:20 0
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