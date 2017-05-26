Туляков приглашают покататься на лодке и угоститься ухой

На водохранилище реки Воронки пройдёт праздник, посвящённый открытию навигации для маломерных судов.

Мероприятие состоится в субботу, 27 мая, с 12 до 15 часов на пляже со стороны со стороны станции-музея «Козлова Засека».

В празднике примут участие сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области, члены областной организации ВОСВОД и федерации гребли на байдарках и каноэ, профильных общественных организаций.

Зрители смогут увидеть торжественное прохождение патрульных, маломерных и парусных судов, показательные выступления и гонки на спортивных катерах, гидроциклах, байдарках, каноэ, парусных швертботах.

Сотрудники ГИМС и специалисты ВОСВОД продемонстрируют способы спасения, элементы оказания первой помощи на роботе-тренажере. Взрослых и детей прокатят на мотолодках, гребных каноэ и парусно-моторных судах.

Все присутствующие смогут угоститься ухой, макаронами «по-флотски» и чаем, приготовленными на полевой кухне.