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МРОТ достигнет размера прожиточного минимума к 2019 году

МРОТ достигнет размера прожиточного минимума к 2019 году

Увеличивать его будут в два этапа. Члены федерального правительства уже готовят соответствующий закон.

Закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения внесен в правительство России. Об этом сообщает ТАСС.

За полтора года МРОТ вырастет почти на 50% – сейчас он составляет 7500 рублей, а к 1 января 2019 года должен сравняться с прожиточным минимумом, который равен 10700 рублей. Первая индексация должна произойти уже 1 июля – МРОТ «подрастёт» на 300 рублей.

Только в 2018 году на индексацию МРОТ, по оценкам Минтруда, потребуется выделить из федерального бюджета около 24,6 млрд рублей. Эти деньги пойдут на повышение оплаты труда для работников федеральных госучреждений. Расходы работодателей составят почти 44 млрд рублей. Самые большие расходы предстоят бюджетам регионов – более 56 млрд рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:44 −3
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