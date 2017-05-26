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Банк России контролирует тульских микрофинансистов

Банк России контролирует тульских микрофинансистов

Прежде чем обратиться к ростовщикам, тулякам советуют проверить компанию через специальный реестр.

На финансовом рынке завершился очередной этап преобразований: переходный период разделения на микрофинансовые и микрокредитные компании.

Организации со значительным капиталом (более 70 млн рублей) получили статус микрофинансовых компаний. Им разрешено привлекать средства населения в размере от 1,5 млн рублей, выпускать облигации и выдавать солидные займы физлицам - до 1 млн рублей. Пока в нашей области ни одной подобной компании не зарегистрировано.

Однако в регионе действуют 17 микрокредитных компаний, которые могут выдавать займы в размере до 500 тысяч рублей и привлекать денежные средства только от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, которые являются их учредителями.

Контролирует деятельность таких компаний Банк России. Управляющий тульским филиалом Дмитрий Новиков советует тулякам перед обращением в подобные организации узнать о них как можно больше:

Статус компании подтверждается внесением соответствующих сведений в госреестр. Прежде чем доверить свои деньги микрофинансовой организации или обратиться туда за заемными средствами, следует уточнить ее официальный статус.

Получить необходимые данные может любой желающий. Реестр находится в свободном доступе и расположен на специализированном сайте.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:22 0
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