На выходных в Тульской области немного похолодает

Фото из архива Myslo.

В субботу туляков ждет дождливая погода, в воскресенье — без осадков.

В последние весенние деньки в Тульской области немного похолодает. В субботу, 27 мая, в нашем регионе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем достигнет 18 градусов тепла, ночью будет +10. Кстати, в этот день на территории области возможна гроза.

В воскресенье, 28 мая, синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла, ночью прогнозируют всего +7 градусов.