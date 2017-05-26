новости
новости
Регистрация
На выходных в Тульской области немного похолодает
Фото из архива Myslo.

На выходных в Тульской области немного похолодает

В субботу туляков ждет дождливая погода, в воскресенье — без осадков.

В последние весенние деньки в Тульской области немного похолодает. В субботу, 27 мая, в нашем регионе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем достигнет 18 градусов тепла, ночью будет +10. Кстати, в этот день на территории области возможна гроза.

В воскресенье, 28 мая, синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла, ночью прогнозируют всего +7 градусов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:28 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
погодавеснатеплодождьгроза

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков и гостей города приглашают на автобусную экскурсию по Туле
Туляков и гостей города приглашают на автобусную экскурсию по Туле
Бывшего главу МО Пахомовское Заокского района осудят за аферу с землей
Бывшего главу МО Пахомовское Заокского района осудят за аферу с землей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.