новости
новости
Регистрация
Туляков и гостей города приглашают на автобусную экскурсию по Туле

Туляков и гостей города приглашают на автобусную экскурсию по Туле

Путешествие пройдет по знаменитым тульским улочкам и проспектам в разных районах города.

3 и 12 июня 2017 года Тульское музейное объединение приглашает на обзорную экскурсию «А у нас в Туле…».

Гостям представится возможность на комфортабельном автобусе совершить путешествие по знаменитым тульским улочкам и проспектам, побывать в разных районах города, увидеть основные достопримечательности, узнать множество любопытных фактов:

  • почему город имеет такое название?
  • как Тула стала столицей оружейников?
  • откуда пошла поговорка «В Тулу со своим самоваром не ездят»?
  • чем на самом деле был знаменит известный тульский мастер Левша?
  • почему тульский пряник долго сохраняет свою свежесть?
  • кто такие тульские «казюки»? И многое другое.

Автобус отправляется 3 июня в 14.00 и 12 июня в 12.00 от здания музея «Тульские самовары».

Стоимость билета – 390 рублей (льготный – 360 рублей).

Приглашаются посетителей всех возрастов (0+).

Количество мест ограничено, действует предварительная запись по телефону 56-09-92, 8-920-780-80-95.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:37 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
обзорная экскурсия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По Тульской области объявлено метеопредупреждение
По Тульской области объявлено метеопредупреждение
На выходных в Тульской области немного похолодает
На выходных в Тульской области немного похолодает
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.