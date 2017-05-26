Туляков и гостей города приглашают на автобусную экскурсию по Туле

Путешествие пройдет по знаменитым тульским улочкам и проспектам в разных районах города.

3 и 12 июня 2017 года Тульское музейное объединение приглашает на обзорную экскурсию «А у нас в Туле…».

Гостям представится возможность на комфортабельном автобусе совершить путешествие по знаменитым тульским улочкам и проспектам, побывать в разных районах города, увидеть основные достопримечательности, узнать множество любопытных фактов:

почему город имеет такое название?

как Тула стала столицей оружейников?

откуда пошла поговорка «В Тулу со своим самоваром не ездят»?

чем на самом деле был знаменит известный тульский мастер Левша?

почему тульский пряник долго сохраняет свою свежесть?

кто такие тульские «казюки»? И многое другое.

Автобус отправляется 3 июня в 14.00 и 12 июня в 12.00 от здания музея «Тульские самовары».

Стоимость билета – 390 рублей (льготный – 360 рублей).

Приглашаются посетителей всех возрастов (0+).

Количество мест ограничено, действует предварительная запись по телефону 56-09-92, 8-920-780-80-95.