Туляков и гостей города приглашают на автобусную экскурсию по Туле
Путешествие пройдет по знаменитым тульским улочкам и проспектам в разных районах города.
3 и 12 июня 2017 года Тульское музейное объединение приглашает на обзорную экскурсию «А у нас в Туле…».
Гостям представится возможность на комфортабельном автобусе совершить путешествие по знаменитым тульским улочкам и проспектам, побывать в разных районах города, увидеть основные достопримечательности, узнать множество любопытных фактов:
- почему город имеет такое название?
- как Тула стала столицей оружейников?
- откуда пошла поговорка «В Тулу со своим самоваром не ездят»?
- чем на самом деле был знаменит известный тульский мастер Левша?
- почему тульский пряник долго сохраняет свою свежесть?
- кто такие тульские «казюки»? И многое другое.
Автобус отправляется 3 июня в 14.00 и 12 июня в 12.00 от здания музея «Тульские самовары».
Стоимость билета – 390 рублей (льготный – 360 рублей).
Приглашаются посетителей всех возрастов (0+).
Количество мест ограничено, действует предварительная запись по телефону 56-09-92, 8-920-780-80-95.
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