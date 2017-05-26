Бывшего главу МО Пахомовское Заокского района осудят за аферу с землей

Владимир Арапин на данный момент заключен под домашний арест.

Прокурор Заокского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы МО Пахомовское Заокского района 59-летнего Владимира Арапина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, с декабря 2011 года по август 2013 год Арапин, являясь главой МО, подписал три постановления о присвоении адресов земельным участкам, а также выдал две выписки из похозяйственных книг.

Из-за этого пяти земельным участкам, фактически расположенных в иных населенных пунктах, присвоили адреса в поселке Шеверняево Заокского района, участки поставили на кадастровый учет в другом кадастровом квартале. Благодаря этому рыночная стоимость каждого участка значительно увеличилась.

Следствие считает, что в результате действий Арапина администрация МО была лишена возможности распорядиться земельными участками. Также существенного нарушены права и законные интересы граждан и организаций на равный доступ к приобретению земельных участков.

Материальный ущерб, причиненный Арапиным, превысил 5,7 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемого заключили под домашний арест. Наложен арест на его имущество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело направлено в Заокский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее для устранения нарушений федерального законодательства о государственном кадастре недвижимости прокурор внес представление, в котором потребовал отменить незаконные постановления о присвоении адресов земельным участкам.