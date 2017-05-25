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Фонд развития Тульской области «Перспектива» ремонтирует жильё для врачей

Директор фонда Юлия Федосеева проинспектировала ход ремонтных работ и пообщалась с жителями домов.

Фонд развития Тульской области «Перспектива» за свой счёт проводит ремонт в квартирах для тульских медиков. Директор фонда Юлия Федосеева проинспектировала ход работ. Она пообщалась с жителями дома, рассказала о целях работ и поинтересовалась их мнением о проводимом ремонте.

Также Юлия Федосеева напомнила, что в январе текущего года на встрече Алексея Дюмина с общественностью Арсеньевского района к главе региона поступило обращение о помощи в обеспечении служебным жильём медицинских работников. Губернатор обещал помочь. По словам руководителя фонда, большая часть работ уже сделана:

Из нежилого помещения мы сделаем две благоустроенные квартиры. Первая для проживания одного человека, вторая – для семьи. Жильё будет представлено медикам по договору социального найма.

Во время встречи с главой администрации Арсеньевского района Михаилом Трифановым Юлия Федосеева обсудила вопрос ремонта существующего плоскостного сооружения на территории местной школы, а также установку детской игровой площадки в поселке Октябрьский.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 0
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Люди
Юлия Федосеева
Место
Тульская областьАрсеньевский район

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