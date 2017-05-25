Группа «Тараканы!» сыграет на «Дикой Мяте» джазовую программу

23, 24 и 25 июня в Тульской области состоится летний, яркий и сочный фестиваль музыки, любви и свободы «Дикая Мята».

Три сцены, 70 групп из 10 стран, уличные театры, удобный кемпинг, гостиницы, реки Ока и Вашана, лекторий, кинотеатр, десятки ресторанов, детский городок, масштабная зона квестов — всё это «Дикая Мята».

У посетителей фестиваля будет отличная возможность услышать любимую музыку вживую, с мощнейшим звуком и на свежем воздухе.

В неожиданном амплуа выступит группа «Тараканы!» — они отметят свой юбилей акустически-джазовой программой. В концерте прозвучат столь необычные для панк-группы домбра, балалайка, банджо, губная гармоника, клавишные и другие не менее интересные музыкальные девайсы.

Manizha — открытие, звезда, которая своим появлением затмит увиденное и услышанное раньше. Её музыка — это целая вселенная, в которой каждый найдет свое. Слушайте сердцем.

Коллектив из Нидерландов Birth of Joy играет психоделический рок. Группа известна далеко за пределами своей страны. Их музыка пропитана духом рок-н-ролла — это драйв и молодость.

Постоянные участники фестиваля и любимцы публики Alai Oli, яркая независимая группа, выступит с динамичным шоу, которое оставит и интенсивное переживание настоящего человеческого.

Каждый концерт Optimystica Orchestra — это настоящее событие, ведь происходит редко, но очень ярко. Это уникальный в своем роде коллектив, состоящий их признанных звезд и раскрывающий вечные темы — освоение космоса, радость географических открытий, настоящая дружба.

На «Дикой Мяте» выступит внезапно приобрёвшая огромную армию фанатов Нуки. Ее самобытности и многогранности позавидуют многие. Она не делает музыку, она ею живёт. За её хрупкой спиной уже не один релиз, а в этом году Дарья стала одним из ярчайших участников проекта «Голос».

Ещё одни постоянные соавторы и лучшие друзья фестиваля ? Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов ? выступят на Дикой Мяте с акустической программой «Частный случай». Коллектив в таком составе выступает нечасто, и можно смело утверждать, что это будет легендарно!

К дикомятному лайн-апу по мрогочисленным просьбам зрителей присоединится группа «Крематорий». Сила песен и талант музыкантов позволили коллективу стать одним из самых значительных явлений на отечественной рок-сцене и войти в 21 век выдающейся рок-группой не только прошлого, но и нынешнего времени.

Энергия ранних Black Sabbath и психоделика The Doors стала вдохновением для израильской группы The Great Machine. Они перенесут вас в завораживающий и свободный Вудсток 60-х.

Музыканты экзотического коллектива Sultan of the Disco из Кореи вдохновлялись фанком и соулом золотого века диско и теперь передают сквозь пространство и время винтажные звуки из 60х-70х. Готовьте блестящие блейзеры и клеш!

На «Дикую Мяту» едет группа «АлоэВера» — светлая, легкая группа, с женским характером. Каждому припеву хочется подпевать. Каждому ритму — двигаться в такт! А под Guru Groove Foundation никто не сможет устоять на месте — энергия, прекрасный вокал и безупречный вкус во всем — это про них!

Markscheider Kunst, адепты питерской музыкальный сцены, определенно подпитываются солнечной энергией Кубы, Ямайки, Карибов и транслируют нам их задорные ритмы. Начав с музыки рокабилли, c середины десятилетия МК начали популяризацию латиноамериканской, ямайской и, в целом, этнической музыки, без которых сложно представить хоть одну «Дикую Мяту».