В Туле за сутки на пешеходных переходах сбили двух школьниц

Фото УГИБДД по Тульской области.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, 24 мая в Туле автомобили сбили двух школьниц.

В 7.15 возле дома №88 на улице Металлургов 33-летний водитель «Киа Рио» сбил пешехода.

12-летняя девочка переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

В 16.30 возле дома №15 на Одоевском шоссе 54-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21054, сбил ребенка. 12-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.