новости
новости
Регистрация
В Туле за сутки на пешеходных переходах сбили двух школьниц
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле за сутки на пешеходных переходах сбили двух школьниц

К счастью, девочки получили несерьезные травмы.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, 24 мая в Туле автомобили сбили двух школьниц.

В 7.15 возле дома №88 на улице Металлургов 33-летний водитель «Киа Рио» сбил пешехода.

12-летняя девочка переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

 

В 16.30 возле дома №15 на Одоевском шоссе 54-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21054, сбил ребенка. 12-летняя девочка переходила  дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
сбили ребенка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Налог на имущество туляков теперь считают по-новому
Налог на имущество туляков теперь считают по-новому
При пожаре в Туле на улице Бондаренко мужчина получил ожоги
При пожаре в Туле на улице Бондаренко мужчина получил ожоги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.