Туляки получили государственные награды от Владимира Путина
Президент России подписал Указ № 215 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава государства поощрил нескольких жителей Тульской области.
Знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет награждена заместитель начальника инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Елена Лыкова.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетнюю добросовестную работу и развитие физической культуры и спорта получил тренер-преподаватель по баскетболу городской «Детско-юношеской спортивной школы «Игровые виды спорта» Владимир Бурмыкин.
Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность Почётной грамотой Президента России поощрена директор «Болоховского хлебозавода» Любовь Демидова.
Благодарностью Президента поощрёны сотрудник администрации Веневского района Борис Хамов и первый заместитель управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» Вячеслав Ковалев.