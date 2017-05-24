Туляки получили государственные награды от Владимира Путина

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава государства поощрил нескольких жителей Тульской области.

Знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет награждена заместитель начальника инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Елена Лыкова.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетнюю добросовестную работу и развитие физической культуры и спорта получил тренер-преподаватель по баскетболу городской «Детско-юношеской спортивной школы «Игровые виды спорта» Владимир Бурмыкин.

Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность Почётной грамотой Президента России поощрена директор «Болоховского хлебозавода» Любовь Демидова.

Благодарностью Президента поощрёны сотрудник администрации Веневского района Борис Хамов и первый заместитель управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» Вячеслав Ковалев.