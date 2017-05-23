Тульские старшеклассники провели учебные сборы на базе ОМОНа

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Под руководством бойцов ОМОН ребята приняли участие в занятиях по тактической, строевой, огневой, физической и медицинской подготовке.

Юноши 10-11 классов Центра образования №1 им. Героя России Д.Е. Горшкова приняли участие в учебных сборах военной службы, которые являются неотъемлемой частью школьной программы по основам безопасности жизнедеятельности.

Под руководством бойцов ОМОНа ребята приняли участие в занятиях по тактической, строевой, огневой, физической и медицинской подготовке, радиационной, химической защите, изучили характеристики вооружения и специальной техники войск национальной гвардии Российской Федерации.

Учащиеся сборов на протяжении пяти дней знакомились с основами службы и бытом бойцов, предъявляемыми требованиями для службы в отряде ОМОНа Росгвардии, учились нести караул, отдавать честь старшим по званию, оказывать первую медицинскую помощь. Школьники прошли весь теоретический курс и теперь их ждет прохождение «Полосы препятствий» и стрельба из пневматического оружия.

– Учебные сборы с участием старшеклассников на базе ОМОНа проводятся ежегодно. Такие мероприятия способствуют формированию самодисциплины, физического совершенства, патриотического и гражданского долга к выполнению обязанностей службы. Многие юноши не первый год изучают основы военной службы и после окончания учебы, службы в армии планируют вступить в ряды Тульского ОМОНа, – отметил заместитель командира ОМОНа Управления Росгвардии по Тульской области Александр Иванов.