Щекинские коммунальщики начисляли плату за отопление по чужим тарифам

В ситуации разбирались сотрудники районной прокуратуры. Руководитель организации получил представление об устранении нарушений.

Сотрудники щекинской прокуратуры провели проверку по обращению жителей деревни Ясная Поляна. Они пожаловались на некорректное начисление платы за отопление.

В ходе проверки правоохранители установили, что подачу тепловой энергии в дом деревни осуществляет ООО «Комэнергосервис». Организация получила на ответственное хранение с правом эксплуатации оборудование, которым раньше пользовалась другая фирма.

Как выяснилось, плату «Комэнергосервис» начислял по чужому тарифу – это является грубым нарушением федерального законодательства. В адрес генерального директора организации внесено представление об устранении нарушений закона «О теплоснабжении».