На Куликовом поле задержали «чёрного археолога»

Копатель при помощи специального оборудования искал на территории заповедника предметы старины.

На территории государственного музея-заповедника «Куликово поле» сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего жителя Новомосковска. Рано утром он прошёл на территорию объекта культурного наследия федерального значения, вооружившись металлоискателем и лопатой.

Подозрительного гостя сотрудники заповедника заметили на мониторах видеонаблюдения и сразу же сообщили правоохранителям. Приехавший наряд задержал мужчину.

Сотрудниками следственно-оперативной группой ОП «Куркинское» у незадачливого археолога были конфискованы орудия поиска. Он сам выдал обнаруженные в земле предметы. Как уточнили в пресс-службе музея-заповедника, находки будут датированы – это позволит установить размер нанесенного государству ущерба от незаконных археологических работ. Материалы переданы в суд.