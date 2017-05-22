новости
новости
Регистрация
На Куликовом поле задержали «чёрного археолога»

На Куликовом поле задержали «чёрного археолога»

Копатель при помощи специального оборудования искал на территории заповедника предметы старины.

На территории государственного музея-заповедника «Куликово поле» сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего жителя Новомосковска. Рано утром он прошёл на территорию объекта культурного наследия федерального значения, вооружившись металлоискателем и лопатой.

Подозрительного гостя сотрудники заповедника заметили на мониторах видеонаблюдения и сразу же сообщили правоохранителям. Приехавший наряд задержал мужчину.

Сотрудниками следственно-оперативной группой ОП «Куркинское» у незадачливого археолога были конфискованы орудия поиска. Он сам выдал обнаруженные в земле предметы. Как уточнили в пресс-службе музея-заповедника, находки будут датированы – это позволит установить размер нанесенного государству ущерба от незаконных археологических работ. Материалы переданы в суд.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:55 0
Другие статьи по темам
Событие
черный копательчёрная археологиязаповедник Куликово поленезаконные раскопкиРосгвардия
Место
Тульская областьКуликово поле

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле 7-летняя девочка получила травму позвоночника на батуте
В Туле 7-летняя девочка получила травму позвоночника на батуте
Юный туляк Александр Фомичёв завоевал бронзу на первенстве России по боксу
Юный туляк Александр Фомичёв завоевал бронзу на первенстве России по боксу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.