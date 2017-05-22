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Погода в Туле 22 мая: тепло и ветрено

Погода в Туле 22 мая: тепло и ветрено

Как сообщают синоптики, сегодня в Туле ожидается теплая погода с переменной облачностью и без осадков.

По данным сайта Метеоинфо, 22 мая в Туле ожидается переменная облачность, без осадков.

По сравнению со вчерашними сутками, потеплеет – температура воздуха ночью от +3 до +8 градусов, днём – от +12 до +17.

Ветер северный, достаточно сильный – до 5-10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, оно составит 740-745 мм ртутного столба.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 +1
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