Погода в Туле 22 мая: тепло и ветрено

Как сообщают синоптики, сегодня в Туле ожидается теплая погода с переменной облачностью и без осадков.

По данным сайта Метеоинфо, 22 мая в Туле ожидается переменная облачность, без осадков.

По сравнению со вчерашними сутками, потеплеет – температура воздуха ночью от +3 до +8 градусов, днём – от +12 до +17.

Ветер северный, достаточно сильный – до 5-10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, оно составит 740-745 мм ртутного столба.