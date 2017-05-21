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В Ефремове полицейские задержали угонщика

В Ефремове полицейские задержали угонщика

Он угнал «девятку» 2002 года выпуска.

В дежурную часть отдела МВД «Ефремовский» с заявлением обратился 61-летний житель села Овсянниково.

Мужчина сообщил, что ночью был угнан принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2109 2002 года выпуска, который был припаркован около дома по улице Молодёжной. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

При проведении мероприятий похищенный автомобиль был найден около посёлка Мирный, примерно в 10 км от места похищения. Оперативники установили, что кражу совершил ранее судимый 19-летний местный житель.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тульской области.
вчера, в 20:18 +2
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