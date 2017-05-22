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В Тульской области выгорела квартира
Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

В Тульской области выгорела квартира

В результате происшествия в квартире обгорели стены и потолок. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

22 мая 2017 года в 06.18 диспетчеру «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании квартиры на улице Ленина в Кимовске. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-55.

Прибыв на место происшествия в 06.20, пожарные потушили огонь к 06.23.

В результате происшествия в квартире обгорели стены и потолок. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:08 0
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