Фото предоставлено пресс-службой МЧС.
В Тульской области выгорела квартира
В результате происшествия в квартире обгорели стены и потолок. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
22 мая 2017 года в 06.18 диспетчеру «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании квартиры на улице Ленина в Кимовске. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-55.
Прибыв на место происшествия в 06.20, пожарные потушили огонь к 06.23.
В результате происшествия в квартире обгорели стены и потолок. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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