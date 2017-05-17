На вопросы туляков ответила уполномоченный по правам ребенка в регионе

На фото Наталья Зыкова

Как помочь в борьбе с «группами смерти» в социальных сетях? Что делать, если ребенка не берут в детский сад? На Эти и другие вопросы ответила Наталья Зыкова.

— 3 мая в Алексине выпал из окна полуторогодовалый ребенок. Почему сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних вернули старшего ребенка маме, злоупотребляющей алкоголем, и не осуществляют контроль за этой семьей? Я знакома с семьей, и знаю, что мать этих детей вернулась к своей пагубной привычке, у детей подолгу не бывает еды. Мы звонили в органы опеки, но там сказали, что не имеют к этому отношения. Сейчас в семье по-прежнему остается еще один ребенок. Екатерина, Тула.

— Ответственные лица и субъекты профилактики обязаны держать на контроле такие семьи. В данном случае несколько лет назад мама была лишена родительских прав, но тем не менее по решению суда она была восстановлена в родительских правах. Старший ребенок был возвращен в семью. Ведется работа по сохранению семьи для детей, и это, в том числе, реализация права ребенка жить и воспитываться в кровной семье. В ситуации с этой семьей решение о восстановлении родительских прав принимал суд. Значит, мать доказала свою состоятельность быть родителем.

Сейчас по этому делу ведется следствие. По результатам проведенной проверки следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области в отношении 28-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Мы проверим информацию о том, что органы опеки проигнорировали ваш звонок. Если им поступает информация об угрозе жизни и здоровью ребенка, то они обязаны принять ее и передать в комиссию по делам несовершеннолетних. Эту ситуацию я как уполномоченный по правам ребенка в Тульской области возьму на контроль.

— Я относилась к числу детей-сирот. Я выиграла суд у министерства труда и социальной защиты, чтобы мне предоставили жилье. Сейчас я сама мать двух маленьких детей. Мы вынуждены снимать квартиру. Я нахожусь в списке на получение жилья, но вот уже два года квартиру мне не дают. И предлагают взять однокомнатную, хотя должны предоставить двухкомнатную. Скажите, нарушаются ли в моей ситуации права ребенка?Светлана, Тула.

— Вам должны предоставить жилье вне очереди. Но и среди такой категории туляков образовалась очередь. Квартиры детям-сиротам предоставляются министерством труда и социальной защиты. Вам просто необходимо подождать. И не соглашайтесь на получение квартиры, которая по метражу меньше учетной нормы, иначе вам снова придется вставать в очередь, чтобы улучшить жилищные условия.

— В соцсетях распространены так называемые «группы смерти». Хотелось бы узнать, как ведется работа по борьбе с ними и как можно помочь на уровне гражданского общества? Николай, Тула.

— Да. Это явление встряхнуло все информационное пространство. Эта проблема находится на контроле на очень высоком уровне. Президент Р. Ф. дал поручение подготовить новые предложения по профилактике детских и подростковых суицидов. Но уже сейчас общественность помогает бороться с «группами смерти». Если вы увидите в интернете сообщество, пропагандирующее суицид, наркотики, нетрадиционные сексуальные отношения, сообщите об этом на сайт Роскомнадзора www.rkn.gov.ru.

Кроме того, в Тульской области есть группа «Родительский патруль». Нам всегда нужны помощники.

Ищите наше сообщество ВКонтакте, звоните координатору проекта «Родительский патруль»: 8−910−166−88−08, Елена.

Важно помнить, что активная борьба с вредными сообществами в социальных сетях тоже может быть опасна. Когда вы заявляете о них, даже в негативном контексте, это может спровоцировать интерес детей или неподготовленных взрослых.

Но самое главное, что родители должны быть ответственны и неравнодушны к своим детям и обязательно проверять, чем занимаются их дети в социальных сетях.

— Мы прописаны в другом районе, но живем в Туле. Нашего ребенка не принимают в детский сад, потому что нет местной прописки. Законно ли это? Ирина, Тула.

— Даже если у вас нет регистрации в городе, вам не должны отказывать в приеме заявления на оформление ребенка в детский сад. В России действует закон о свободе передвижения граждан. У вас должны были принять заявление. Но нужно понимать, что если вы живете без регистрации по месту жительства, вам необходимо зарегистрироваться по месту пребывания.

досье

Наталья Зыкова окончила Елецкий государственный педагогический институт. Прошла профессиональную переподготовку по направлению юриспруденция.

Более 14 лет работала в системе образования, руководителем проекта и управляющей делами Тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей».

С 2011 года на государственной службе в качестве помощника губернатора Тульской области.

С июня 2015 года занимает должность уполномоченного по правам ребенка в Тульской области.

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Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова:

8 (4872) 24−51−68

e-mail: tuladeti@tularegion.ru

www.pravarebenka.tularegion.ru