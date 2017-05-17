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Светлане Королевой требуется помощь!

Светлане Королевой требуется помощь!

Свете Королевой 1 год и 7 месяцев. Диагноз девочки: герминогенная опухоль крестцово-копчиковой области.

12 января этого года у Светы появилась шишка в области копчика. Мама девочки Наталья обратилась к врачу: ребенку поставили диагноз «абсцесс» и направили на лечение в городскую больницу им. Ваныкина. 

20 января девочку положили в больницу и через несколько часов после поступления прооперировали. УЗИ и рентген отказались делать: в то же время в больнице лежала девочка с точно таким же диагнозом. 

Через пять дней - выписка.

Но не прошло и трех дней, как у Светы снова появилась шишка на копчике. 

- Хирург в нашей поликлинике был на больничном, отправили нас в ту больницу, где делали операцию. Там нас не стали класть, сказали, что надо ждать лечащего врача. Обратились в Тульскую детскую областную больницу. Там немного протянули время из-за того, что лечили по первоначальному диагнозу. Но сделали УЗИ и рентген.

Итог: возможно, у нас опухоль. Госпитализировали. По результатам обследований: опухоль крестцово-копчиковой области.

Затем Свету направили на лечение в Москву в РДКД. 27 января установили диагноз: герминогенная опухоль крестцово-копчиковой области с прорастанием в мягкие ткани таза и кишечника. 4 стадия. Ребёнок уже не сидит и не ходит. Большие метастазы в лёгких. Опухоль неоперабельна. Проводят химиотерапию.

Группа помощи ВК

Карта Сбербанк: 639002669009996278, Наталья

Наталья ВК

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 21:48 0
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