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Какие улицы Тулы останутся без электричества 18 мая
Фото: ystanowka.ru

Какие улицы Тулы останутся без электричества 18 мая

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 16 часов.

Сотрудники городских электросетей сообщают о проведении плановых работ на линиях электропередач. Подкорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:

  • п. Косая Гора: ул. Пушкина, 8, 2, 4, 6,
  • ул. Луговая, 1-13,
  • ул. М. Горького, 21,
  • ул. Фрунзе, 2-а,
  • ул. Марата, 184, 182,
  • ул. Кутузова, 3 к. 1,
  • ул. Баженова, 2,
  • ул. Жаворонкова, 1,
  • ул. М. Тореза, 1-а, 7, 9, 9-а,
  • ул. Р. Зорге, 32,
  • ул. Кутузова, 24,
  • Загородный пр-д, 15, 7,
  • п. Победы: ул. Октябрьская, 6,
  • ул. Речная, 76-90 (чётн.), 73-85 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 48-53, 49-а-56-а,
  • 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.),
  • ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
  • ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Коксовая, 1, 2,
  • ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Подъёмная, 1-14,
  • ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
  • ул. Севастопольская, 1-15,
  • ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 71,
  • п. Лихвинка: Новорабочий пр-зд, 40-50, 13-26.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:42 0
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