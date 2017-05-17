Фото: ystanowka.ru
Какие улицы Тулы останутся без электричества 18 мая
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 16 часов.
Сотрудники городских электросетей сообщают о проведении плановых работ на линиях электропередач. Подкорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:
- п. Косая Гора: ул. Пушкина, 8, 2, 4, 6,
- ул. Луговая, 1-13,
- ул. М. Горького, 21,
- ул. Фрунзе, 2-а,
- ул. Марата, 184, 182,
- ул. Кутузова, 3 к. 1,
- ул. Баженова, 2,
- ул. Жаворонкова, 1,
- ул. М. Тореза, 1-а, 7, 9, 9-а,
- ул. Р. Зорге, 32,
- ул. Кутузова, 24,
- Загородный пр-д, 15, 7,
- п. Победы: ул. Октябрьская, 6,
- ул. Речная, 76-90 (чётн.), 73-85 (нечётн.),
- 12-й пр-д, 48-53, 49-а-56-а,
- 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.),
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
- ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1, 2,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
- ул. Севастопольская, 1-15,
- ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
- ул. Бункерная, 71,
- п. Лихвинка: Новорабочий пр-зд, 40-50, 13-26.
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