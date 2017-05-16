В Туле прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

За победу в соревновании боролись 19 человек из Тулы и региона.

12 мая в отделении ПФР по Тульской области состоялся V чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

За победу в соревновании боролись 19 человек из Тулы и региона. Эти участники ранее прошли обучение на компьютерных курсах для людей пожилого возраста.

В этом году на чемпионате побили возрастной рекорд: самой старшей участнице исполнилось 76 лет.

В ходе соревнований участникам предстояло показать владение навыками работы в основных компьютерных программах, умение пользоваться электронной почтой и находить информацию в интернете.

На первый взгляд кажется, что конкурсные задания были несложными, но они требовали от участников не только знаний и опыта работы с ПК, но и умения отвечать на вопросы быстрее соперников, собранности и концентрации внимания.

По итогам прохождения конкурсных испытаний жюри определило победителей в двух номинациях: среди «уверенных пользователей ПК» уже второй год подряд победу одержал Юрий Романович Безлепкин из Донского, а лучшим «начинающим пользователем» признана Елена Владимировна Скоропупова из Узловой. Именно они представят наш регион на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдёт в конце мая в Санкт-Петербурге.

– Основная цель чемпионата – популяризация цифровых технологий среди людей старшего возраста для их успешной адаптации в современном информационном мире. Освоив компьютер, люди старшего поколения, среди прочих преимуществ, получают еще и возможность пользоваться государственными услугами с помощью сети Интернет.

Пенсионный фонд заинтересован в компьютерной грамотности людей старшего поколения, так как постоянно расширяет электронные сервисы для граждан как в части их информирования, так и в части оказания государственных услуг, - отметил управляющий отделением ПФР Николай Крайнев.

Организовано мероприятие отделением ПФР по Тульской области, общественной организацией «Тульский региональный Союз пенсионеров» при поддержке Тульского филиала ПАО «Ростелеком» и Тульского Отделения ПАО «Сбербанк России».

В торжественном открытии чемпионата приняли участие депутат Тульской облдумы Наталья Николаева, председатель Общественной Палаты Тульской области Александр Воронцов, управляющий отделением ПФР по Тульской области Николай Крайнев, председатель Правления общественной организации «Тульский региональный союз пенсионеров» Сергей Щепетев.