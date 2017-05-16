Тульский «Арсенал» оштрафовали за нецензурные выкрики болельщиков

Фото: из архива MySlo

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подвёл итоги работы комитета по рассмотрению последних матчей 28-го тура РФПЛ.

В частности, было принято решение о наложении санкций на столичный клуб ЦСКА и тульский «Арсенал». Оба клуба были оштрафованы за неподобающее поведение своих фанатов – во время матча, который состоялся 12 мая и закончился для туляков разгромным счётом 3:0, болельщики обеих команд начали выкрикивать в адрес друг друга матерные высказывания. За это «Арсеналу» придётся заплатить 60 тысяч рублей. Москвичи оштрафованы на 100 тысяч.

Напомним, очередной матч «Арсенала» с пермским «Амкаром» состоится в среду, 17 мая, в 19.30, на домашнем стадионе туляков.