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Тульский «Арсенал» оштрафовали за нецензурные выкрики болельщиков
Фото: из архива MySlo

Тульский «Арсенал» оштрафовали за нецензурные выкрики болельщиков

Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подвёл итоги работы комитета по рассмотрению последних матчей 28-го тура РФПЛ.

В частности, было принято решение о наложении санкций на столичный клуб ЦСКА и тульский «Арсенал». Оба клуба были оштрафованы за неподобающее поведение своих фанатов – во время матча, который состоялся 12 мая и закончился для туляков разгромным счётом 3:0, болельщики обеих команд начали выкрикивать в адрес друг друга матерные высказывания. За это «Арсеналу» придётся заплатить 60 тысяч рублей. Москвичи оштрафованы на 100 тысяч.

Напомним, очередной матч «Арсенала» с пермским «Амкаром» состоится в среду, 17 мая, в 19.30, на домашнем стадионе туляков.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:12 +1
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