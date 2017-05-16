Сотрудники ФНС советуют тулякам не допускать налоговой задолженности

За три месяца налоговикам удалось в принудительном порядке взыскать с должников 108 млн рублей.

В этом году сумма взыскания оказалась рекордной. Для сравнения: за первый квартал 2016 года было взыскано на 63 млн рублей меньше. Задолженность по имущественным налогам имеют 695 тысяч человек, из них 25 – более миллиона рублей.

В январе-марте 2017 года налоговыми органами области направлено более 60 тысяч требований об уплате налогов в адрес физических лиц на общую сумму 241 млн рублей, а также 6,5 тысяч заявлений на вынесение судебного приказа для взыскания задолженности на сумму 79,6 млн рублей.

УФНС России по Тульской области предупреждает: если гражданин, по каким либо причинам не уплатил имущественные налоги за прошедшие годы, ему необходимо проверить свои налоговые обязательства и исполнить их в максимально короткие сроки.