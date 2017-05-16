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Где в Туле отключат свет 17 мая
Фото: newsregions.ru

Где в Туле отключат свет 17 мая

Плановые работы пройдут на 34 улицах областного центра.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают об отключениях электричества, запланированных с 9 до 16 часов. Обесточат дома по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: ул. Пушкина, 8, 2, 4, 6,
  • ул. Луговая, 1-13,
  • ул. М. Горького, 21,
  • ул. Кутузова, 41, 43, 39, 45, 43-а, 43-б, 41-а, 41 к. 2, 43 к. 2,
  • ул. Р. Зорге, 40, 36,
  • ул. Баженова, 34, 36, 38, 38-а, 40-а,
  • ул. Дементьева, 29, 31, 33, 35, 25,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 19,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 3-а, 7, 1,
  • Хомяковский пр-д, 11-55,
  • дер. Скорнево,
  • п. Дачный: ул. Берёзовая,
  • ул. Новая,
  • ул. Зелёная,
  • ул. Солнечная,
  • пр-д Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8-24 (чётн.),
  • ул. Н. Глухополянская, 10-а-17-а, 10-17,
  • ул. Лобачевского, 1, 1-б, 3, 3-а, 3-б,
  • ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а,
  • ул. Ушинского, 9-27-б (нечётн.), 4-а, 4-, 6, 8,
  • Мясново: 12-й пр-д, 21,
  • Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 48-54,
  • 10-й пр-д, 39,
  • 11-й пр-д, 10-39,
  • 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 10-22 (чётн.),
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 1,
  • пер. Циолковского, 22,
  • ул. Шевченко, 26,
  • п. Скуратово: ул. Киреевская, 1.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 0
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