Орловский юридический институт объявляет набор тульских абитуриентов
Документы принимаются до 1 июня 2017 года.
Госавтоинспекция Тульской области информирует о том, что Орловский юридический институт МВД России им.
В настоящее время орловский институт является профильной образовательной организацией высшего профессионального образования МВД России, осуществляющей подготовку сотрудников Госавтоинспекции.
Институт ведет подготовку кадров для органов внутренних дел почти 40 лет. За период существования учебного заведения было подготовлено свыше 13 тысяч сотрудников для правоохранительных органов.
Основным отличием и преимуществом прямого набора от обычного поступления в высшие учебные заведения системы МВД России по территориальному признаку является сокращение дистанции между абитуриентом и образовательной организацией, что обеспечивает доступность образовательных услуг.
Выпускник вуза получает возможность самореализации не только на территории проживания, но и в другом
Абитуриент, вне зависимости от места его проживания, может заполнить необходимые документы на сайте Орловского юридического института без личного присутствия и стать студентом ВУЗа.
Документы принимаются до 1 июня 2017 года.
Подробнее с процедурой прямого набора можно ознакомиться на официальном сайте Орловского юридического института МВД России им.