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Орловский юридический институт объявляет набор тульских абитуриентов

Орловский юридический институт объявляет набор тульских абитуриентов

Документы принимаются до 1 июня 2017 года.

Госавтоинспекция Тульской области информирует о том, что Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова в 2017 году осуществляет прямой набор кандидатов на очное обучение по направлению подготовки «Правоохранительная деятельность», специализация «сотрудник подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения».

В настоящее время орловский институт является профильной образовательной организацией высшего профессионального образования МВД России, осуществляющей подготовку сотрудников Госавтоинспекции.

Институт ведет подготовку кадров для органов внутренних дел почти 40 лет. За период существования учебного заведения было подготовлено свыше 13 тысяч сотрудников для правоохранительных органов.

Основным отличием и преимуществом прямого набора от обычного поступления в высшие учебные заведения системы МВД России по территориальному признаку является сокращение дистанции между абитуриентом и образовательной организацией, что обеспечивает доступность образовательных услуг.

Выпускник вуза получает возможность самореализации не только на территории проживания, но и в другом регионе РФ. Исключается принцип территориальности, существующий при поступлении через региональные органы внутренних дел.

Абитуриент, вне зависимости от места его проживания, может заполнить необходимые документы на сайте Орловского юридического института без личного присутствия и стать студентом ВУЗа.

Документы принимаются до 1 июня 2017 года.

Подробнее с процедурой прямого набора можно ознакомиться на официальном сайте Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова в разделе «Поступление».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:37 +2
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