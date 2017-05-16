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Житель Тульской области подозревается в жестокой расправе над своей матерью

Житель Тульской области подозревается в жестокой расправе над своей матерью

По версии следствия, подозреваемый нанес женщине множественные удары ножом, молотком, а также стеклянной бутылкой по голове и туловищу.

Богородицкий следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Воловского района. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 14 мая 2017 года подозреваемый находился со своей матерью в квартире дома в Воловском районе, мужчина, предположительно, был пьян.

В ходе ссоры со своей 54-летней матерью он нанес женщине множество ударов ножом, молотком и стеклянной бутылкой по голове и туловищу.

От полученных множественных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты улики, проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:08 0
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