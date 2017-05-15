Почти рояль в кустах: в Туле на проезжей части появилось кресло

Фото из соцсети ВКонтакте. Выложил Олег Бухмастов. Видео Карины Поччаевой.

На днях на улице Октябрьской, прямо по центру проезжей части была замечена мягкая мебель. Кто и зачем это сделал, неизвестно, но туляки оценили.

Тулячка по имени Карина сняла видео и выложила в соцсети:

– Кресло это вчера появилось напротив остановки «Ул. Арсенальная» в Заречье. Я как раз вышла из ресторана, в котором работаю, на улицу, и в первый момент не поверила своим глазам, – рассказала Карина Myslo. – Кресло стояло прямо посреди проезжей части. Машины его аккуратно объезжали))).

Позднее кресло все же отодвинули ближе к остановке. Видимо, мебель выпала из какой-нибудь грузовой машины. Пару-тройку раз к креслу подходили граждане, осматривали его (возможно, хотели прибрать к рукам), но кресло оказалось не новым, поэтому любопытствующие уходили восвояси.

Позже в соцсети туляки выложили фото, которое доказывает – хоть не новое, зато удобное!

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