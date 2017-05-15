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Почти рояль в кустах: в Туле на проезжей части появилось кресло
Фото из соцсети ВКонтакте. Выложил Олег Бухмастов. Видео Карины Поччаевой.

Почти рояль в кустах: в Туле на проезжей части появилось кресло

На днях на улице Октябрьской, прямо по центру проезжей части была замечена мягкая мебель. Кто и зачем это сделал, неизвестно, но туляки оценили.

Тулячка по имени Карина сняла видео и выложила в соцсети:

– Кресло это вчера появилось напротив остановки «Ул. Арсенальная» в Заречье. Я как раз вышла из ресторана, в котором работаю, на улицу, и в первый момент не поверила своим глазам, – рассказала Карина Myslo. – Кресло стояло прямо посреди проезжей части. Машины его аккуратно объезжали))).

Позднее кресло все же отодвинули ближе к остановке. Видимо, мебель выпала из какой-нибудь грузовой машины. Пару-тройку раз к креслу подходили граждане, осматривали его (возможно, хотели прибрать к рукам), но кресло оказалось не новым, поэтому любопытствующие уходили восвояси.

 

Позже в соцсети туляки выложили фото, которое доказывает – хоть не новое, зато удобное!

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:34 +3
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Место
Тулаулица Октябрьская

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