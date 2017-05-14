Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.
Ночью в Тульской области сгорели два «Фольксвагена»
Причину пожара установят специалисты.
За ночь в Тульской области сгорели два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
13 мая в 21.43 в Новомосковске загорелся «Фольксваген Гольф», припаркованный возле подъезда одного из жилых домов на улице Мира. Пожарным понадобилось три минуты, чтобы ликвидировать возгорание.
В результате происшествия у автомобиля выгорел салон, заднее колесо, бампер, повреждено лакокрасочное покрытие.
14 мая в 1.12 в Туле на Алексинском шоссе загорелся «Фольксваген Пассат». Два пожарных расчета потушили огонь за три минуты.
В результате происшествия сгорел автомобиль. Причину пожара установят специалисты.
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