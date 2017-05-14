Ночью в Тульской области сгорели два «Фольксвагена»

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

За ночь в Тульской области сгорели два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

13 мая в 21.43 в Новомосковске загорелся «Фольксваген Гольф», припаркованный возле подъезда одного из жилых домов на улице Мира. Пожарным понадобилось три минуты, чтобы ликвидировать возгорание.

В результате происшествия у автомобиля выгорел салон, заднее колесо, бампер, повреждено лакокрасочное покрытие.

14 мая в 1.12 в Туле на Алексинском шоссе загорелся «Фольксваген Пассат». Два пожарных расчета потушили огонь за три минуты.

В результате происшествия сгорел автомобиль. Причину пожара установят специалисты.