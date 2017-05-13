В Туле проходит общеобластной субботник

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляки убирают улицы и сажают цветы под выступления творческих коллективов города.

13 мая приводить в порядок городские территории вышли сотрудники правительства Тульской области, администрации города, депутаты и аппарат Тульской городской Думы, учреждений культуры, образования, спорта и молодежной политики, предприниматели и другие жители.

Туляки собирают мусор, вырубают поросли, опиливают деревья, красят бордюры, лавочки, ограждения, сажают кустарники и цветы.

Настроение горожанам поднимают коллективы Городского концертного зала, театрально-концертного центра, культурно-досугового объединения.

Концертные программы организованы на шести площадках: интерактивный парк «Рубеж обороны Тулы», п. Ленинский 1 (стадион «Химик»), Баташевский сад, Комсомольский парк, пересечение ул. Оружейной, 36 и ул. 9 Мая, 13 (с 11.00), ул. Халтурина, 12.