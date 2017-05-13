В Новомосковске у подростка отняли мобильный телефон

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску обратился 15-летний житель житель районного центра.

Молодой человек сообщил, что вечером около дома 7-в по улице Берёзовая неизвестные, применив насилие не опасное для жизни и здоровья, отобрали сотовый телефон. Парень описал приметы преступников, которые незамедлительно были переданы всем наружным нарядам полиции, осуществлявшим охрану порядка на улицах города.

Спустя некоторое время сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны Росгвардии задержали два нигде не работающих 23-летних жителя Новомосковска. Один из них был уже ранее судим за совершение кражи.