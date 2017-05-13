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В Новомосковске у подростка отняли мобильный телефон

В Новомосковске у подростка отняли мобильный телефон

Полицейские задержали преступников по горячим следам.

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску обратился 15-летний житель житель районного центра.

Молодой человек сообщил, что вечером около дома 7-в по улице Берёзовая неизвестные, применив насилие не опасное для жизни и здоровья, отобрали сотовый телефон. Парень описал приметы преступников, которые незамедлительно были переданы всем наружным нарядам полиции, осуществлявшим охрану порядка на улицах города.

Спустя некоторое время сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны Росгвардии задержали два нигде не работающих 23-летних жителя Новомосковска. Один из них был уже ранее судим за совершение кражи. 

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж». 

 

сегодня, в 14:04 +2
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