В Ясногорском районе отпраздновали столетие органов ЗАГС

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

11 мая в Ясногорском Центре культуры и досуга прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня образования органов ЗАГС.

Напомним, в Тульской области в течение всего 2017 года идет марафон мероприятий, посвященных столетию органов ЗАГС.

В рамках торжественного мероприятия чествовали почетных гостей - бывшего руководителя отдела ЗАГС Ясногорского района Екатерину Борисову, проработавшую 32 года, и семью Силаевых, которая первой в год 100-летия на ясногорской земле зарегистрировала рождение двойни - Ксении и Никиты.

Также вручали благодарственные письма главы администрации муниципального образования сотрудникам службы ЗАГС Ясногорского района разных лет, работавших на сельских территориях. Кульминацией праздника стала передача символа органов ЗАГС Тульской области, следующему участнику юбилейного марафона – Плавскому району.

Татьяна Абросимова поздравила работников ЗАГС Ясногорского района с юбилеем.

«Мы совершаем большое количество юридически значимых действий, и за каждым из них стоит человек. Благодаря вам, специалистам в этой сфере, сформировалась наша с вами история», - сказала председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС.

В мероприятии приняли участие председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова, глава администрации МО Владимир Мухин.