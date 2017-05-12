новости
новости
Регистрация
В Ясногорском районе отпраздновали столетие органов ЗАГС
Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

В Ясногорском районе отпраздновали столетие органов ЗАГС

Следующим участником юбилейного марафона станет Плавский район.

11 мая в Ясногорском Центре культуры и досуга прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня образования органов ЗАГС.

Напомним, в Тульской области в течение всего 2017 года идет марафон мероприятий, посвященных столетию органов ЗАГС.

В рамках торжественного мероприятия чествовали почетных гостей - бывшего руководителя отдела ЗАГС Ясногорского района Екатерину Борисову, проработавшую 32 года, и семью Силаевых, которая первой в год 100-летия на ясногорской земле зарегистрировала рождение двойни - Ксении и Никиты.

Также вручали благодарственные письма главы администрации муниципального образования сотрудникам службы ЗАГС Ясногорского района разных лет, работавших на сельских территориях. Кульминацией праздника стала передача символа органов ЗАГС Тульской области, следующему участнику юбилейного марафона – Плавскому району.

Татьяна Абросимова поздравила работников ЗАГС Ясногорского района с юбилеем.

«Мы совершаем большое количество юридически значимых действий, и за каждым из них стоит человек. Благодаря вам, специалистам в этой сфере, сформировалась наша с вами история», - сказала председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС.

В мероприятии приняли участие председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова, глава администрации МО Владимир Мухин.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЯсногорский район
Прочее
100-летие органов ЗАГСюбилейный марафон

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Суд приостановил работу дневного стационара в Донском
Суд приостановил работу дневного стационара в Донском
Как спланировать отпуск при помощи смартфона: ТОП-7 советов для туляков
Как спланировать отпуск при помощи смартфона: ТОП-7 советов для туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.