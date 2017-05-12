Погода в Туле на выходные: ясно, прохладно, без осадков

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По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные по утрам ожидается переменная облачность, но в дневное и вечернее время будет ясная погода.

Ночью возможны заморозки до -3, дневная температура и в субботу, и в воскресенье будет держаться в пределах 12-15 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер ночью переменный 3-8 м/с, днем – восточной четверти 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.