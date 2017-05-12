новости
новости
Регистрация
В Суворове у забывчивого посетителя супермаркета украли барсетку
Фото: newsregions.ru

В Суворове у забывчивого посетителя супермаркета украли барсетку

Полицейские смогли быстро вычислить и задержать воров благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Суворовские полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в краже. Инцидент произошёл в одном из городских супермаркетов. Мужчина оставил барсетку с деньгами и документами на кассе. Когда он вернулся, сумки на месте уже не было.

Вычислить воров помогли камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. В результате были задержаны 68-летний неработающий местный житель и его 56-летний подельник. У них было обнаружено и изъято похищенное. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Подозреваемые полностью признались в содеянном. Полицейские проводят предусмотренные законом мероприятия по установлению всех деталей произошедшего.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 0
Другие статьи по темам
Событие
кража в супермаркетеукрали барсеткупреступлениеполиция
Место
СуворовТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле на выходные: ясно, прохладно, без осадков
Погода в Туле на выходные: ясно, прохладно, без осадков
На улицах Тулы высадят более 452 тысяч цветов
На улицах Тулы высадят более 452 тысяч цветов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.