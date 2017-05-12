В Суворове у забывчивого посетителя супермаркета украли барсетку

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Суворовские полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в краже. Инцидент произошёл в одном из городских супермаркетов. Мужчина оставил барсетку с деньгами и документами на кассе. Когда он вернулся, сумки на месте уже не было.

Вычислить воров помогли камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. В результате были задержаны 68-летний неработающий местный житель и его 56-летний подельник. У них было обнаружено и изъято похищенное. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Подозреваемые полностью признались в содеянном. Полицейские проводят предусмотренные законом мероприятия по установлению всех деталей произошедшего.