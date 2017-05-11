В Туле пройдет фестиваль «Добрые_крышечки_Тула»

Средства, полученные от сбора крышечек, пойдут на покупку инвалидной коляски для ребенка-сироты Андрея.

13 мая с 14.00 до 16.00 на территории ТРЦ «Ликерка Лофт» пройдет мини-фестиваль «Добрые_крышечки_Тула».



В программе мероприятия:

глобальный сбор крышечек от пунктов приема;

насыщенная программа под руководством ведущего: различные активности от участников проекта (мастер-классы, розыгрыши, танцы, йога и многое другое),

награждение активных участников проекта.

В настоящее время идет активный сбор «добрых крышечек» на покупку инвалидной коляски для ребенка-сироты Андрея.

С февраля 2017 года Тула присоединилась ко Всероссийскому социально-экологическому проекту по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития «Добрые крышечки».

На данный момент по городу и области работает 78 пунктов приема, среди них: магазины, образовательные учреждения, библиотеки, салоны красоты, молодежные центры и другие. С каждым днем количество участников становится все больше, а вес собранных крышечек увеличивается.

Адреса пунктов сбора в Тульской области можно найти на карте.