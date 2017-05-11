«Легенды хоккея» с Алексеем Дюминым разгромили соперника в гала-матче НХЛ

Фото Михаил Метцель/ТАСС.

В Сочи прошел гала-матч Ночной хоккейной лиги. На льду встретились «Легенды хоккея» и «Звезды Ночной лиги». Команду «Легенд» возглавил Президент России Владимир Путин, а на воротах стоял губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В этой же команде играли министр обороны Сергей Шойгу, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Павел Буре и другие.



Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости.

Среди игроков «Звезд» были подмосковный губернатор Андрей Воробьев, бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, Владимир Потанин, народный артист России Игорь Бутман, легендарный футболист Александр Мостовой и знаменитый фигурист Евгений Плющенко.

«Легенды хоккея» победили с разгромным счетом 17:6. Владимир Путин забил шесть шайб в ворота соперника. По четыре гола забили Буре и Шойгу, а Фетисов, Каменский и Кожевников – по одной шайбе.

— Как только начался второй период, подрались Алексей Дюмин и Алексей Петров — да и как было не подраться? В конце концов, Алексей Дюмин уже давно веселил здесь себя только сам. И в результате пропустил еще одну шайбу от Романа Ротенберга, – пишет « Коммерсантъ»