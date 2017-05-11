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«Легенды хоккея» с Алексеем Дюминым разгромили соперника в гала-матче НХЛ
Фото Михаил Метцель/ТАСС.

«Легенды хоккея» с Алексеем Дюминым разгромили соперника в гала-матче НХЛ

Губернатор Тульской области выступал в команде с Президентом России.

В Сочи прошел гала-матч Ночной хоккейной лиги. На льду встретились «Легенды хоккея» и «Звезды Ночной лиги». Команду «Легенд» возглавил Президент России Владимир Путин, а на воротах стоял губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В этой же команде играли министр обороны Сергей Шойгу, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Павел Буре и другие.
 

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости.
Среди игроков «Звезд» были подмосковный губернатор Андрей Воробьев, бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, Владимир Потанин, народный артист России Игорь Бутман, легендарный футболист Александр Мостовой и знаменитый фигурист Евгений Плющенко.
 
 
«Легенды хоккея» победили с разгромным счетом 17:6. Владимир Путин забил шесть шайб в ворота соперника. По четыре гола забили Буре и Шойгу, а Фетисов, Каменский и Кожевников – по одной шайбе.
 
— Как только начался второй период, подрались Алексей Дюмин и Алексей Петров — да и как было не подраться? В конце концов, Алексей Дюмин уже давно веселил здесь себя только сам. И в результате пропустил еще одну шайбу от Романа Ротенберга, – пишет «Коммерсантъ».
 

Напомним, что Путин стал инициатором создания такой лиги и с тех пор не раз выходил на лед в матчах российской «НХЛ». Первый гала-матч прошел 7 мая 2012 года во Дворце спорта на Ходынском поле в Москве, причем Путин приехал туда через несколько часов после инаугурации.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:49 +1
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