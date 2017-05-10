За выходные тульские пожарные более 200 раз выезжали на тушение сухой травы
Действие особого противопожарного режима в регионе продлено до 22 мая. В эти дни будут действовать повышенные меры безопасности.
С 6 по 9 мая сотрудникам регионального ГУ МЧС пришлось около 250 раз выезжать на тушение горящей травы и бытового мусора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели напоминают тулякам, что действие особого противопожарного режима в регионе продлено до 22 мая. В этот период запрещается посещать леса, а также разводить костры и пользоваться открытым огнём вблизи садоводческих и дачных товариществ, а также на дорогах и в жилых районах.
В этих условиях штрафы за нарушения противопожарной безопасности вырастают вдвое: гражданам за разведение костров и пал травы придётся заплатить от двух до четырёх тысяч рублей, должностным лицам – от 15 до 30, а для юридических лиц сумма штрафа может доходить до полумиллиона рублей.
Если вы заметили пожар, увидели дым или почувствовали запах гари – немедленно сообщите об этом по телефонам 01, 112 или 101. Ваш звонок может помочь предотвратить трагические последствия!