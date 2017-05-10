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Начальник ясногорской полиции подозревается в превышении полномочий

Начальник ясногорской полиции подозревается в превышении полномочий

По версии следствия, полицейский требовал от задержанного признаться в преступлении, чтобы улучшить статистику.

По информации пресс-службы СУ СК России по Тульской области, в начале года начальник полиции ОМВД России по Ясногорскому району, желая улучшить статистические показатели, требовал от местного жителя признания в производстве, хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции. Испугавшись, мужчина был вынужден признаться в преступлении.

Уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Расследование продолжается, следователи выясняют все детали произошедшего. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев, в управлении назначена служебная проверка:

После установления всех обстоятельств будет дана оценка действиям сотрудника полиции. В случае установления его вины, он будет привлечён к ответственности. Сейчас полицейский отстранён от выполнения служебных обязанностей.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:15 0
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Андрей Ярцев
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Тульская областьЯсногорский район

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