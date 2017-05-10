Начальник ясногорской полиции подозревается в превышении полномочий

По версии следствия, полицейский требовал от задержанного признаться в преступлении, чтобы улучшить статистику.

По информации пресс-службы СУ СК России по Тульской области, в начале года начальник полиции ОМВД России по Ясногорскому району, желая улучшить статистические показатели, требовал от местного жителя признания в производстве, хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции. Испугавшись, мужчина был вынужден признаться в преступлении.

Уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Расследование продолжается, следователи выясняют все детали произошедшего. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев, в управлении назначена служебная проверка: