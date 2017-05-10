Минкульт об улице Металлистов в Туле: Реставрация зданий завершится к 2020 году

Фото Дмитрия Дзюбина

Приводим полный ответ на отправленный ранее запрос редакции.

– Сколько было потрачено средств (из всех уровней бюджета) на восстановление домов №8 и 10 по улице Металлистов в Туле? Какие работы проводились на них?

Татьяна Рыбкина: Реставрация зданий №8 и 10, расположенных по улице Металлистов, проводилась за счет средств федерального бюджета. Средства регионального и муниципального бюджетов на реставрацию этих зданий не расходовались. Реставрационные работы проводились в течение 2013-2015 годов. В 2016 году работы не проводились. На 2017 год в Министерство культуры Российской Федерации поданы заявки на продолжение финансирования по ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)».

– Какова судьба частей зданий 8, 10 и 12, расположенных с внутренней стороны улицы Металлистов во дворах? Почему они не были отреставрированы вместе с теми частями, которые выходят непосредственно на улицу? Многие из них находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу – могут обрушиться. Если запланирован их снос, то в какие сроки? Если восстановление, то в какие сроки, какие объемы средств нужны? Региональный или федеральный бюджет будет оплачивать работы (снос или реконструкцию)?

Татьяна Рыбкина: Части зданий № 8, 10, 12, расположенные с внутренней стороны улицы Металлистов во дворах, не были отреставрированы вместе с частями зданий, выходящими непосредственно на улицу в связи с недостатком денежных средств. Действующее законодательство Российской Федерации об объектах культурного наследия снос памятников истории и культуры (или их руин), находящихся в федеральной собственности, не предусматривает. Определение аварийного состояния памятников истории и культуры федерального значения, находящихся в федеральной собственности, в компетенцию министерства культуры Тульской области не входит.

– Какие организации или учреждения разместятся в этих зданиях?

Татьяна Рыбкина: В зданиях №8, 10 по улице Металлистов планируется создание структурных подразделений – филиалов федеральных музеев: государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова (№10) и государственного военно-исторического и природного музея- заповедника «Куликово поле» (№8). Министерство культуры ТО совместно с региональной инспекцией по госохране объектов культурного наследия при технической поддержке Центра по охране и использованию памятников истории и культуры направило в Министерство культуры РФ заявки на продолжение ремонтно-реставрационных работ по указанным зданиям.

– Дом №23 по улице Металлистов (Дом Темятовой (Белолипецких) жилой и является объектом культурного наследия, во дворе его находятся гаражи, а за ними горы кирпича от развалившихся домов, остатки фундамента дома, стены без перекрытий еще одного дома. Представляют ли эти объекты культурную ценность? Если да, то какие работы на них планируется выполнить? Если же эти рухнувшие и почти развалившиеся постройки ценности не представляют, расскажите, какова охранная зона у памятников и могут ли рядом с ними находиться аварийные строения?

Татьяна Рыбкина: «Дом жилой, XIX в.», расположенный по адресу: Тула, Металлистов ул., 23, является памятником истории и культуры федерального значения и находится в частной собственности граждан – владельцев приватизированных квартир и в собственности муниципального образования город Тула, в обязанностях которых, в силу действующего законодательства, находится проведение ремонтно-реставрационных работ. Вопрос технической инвентаризации строений, находящихся во дворах зданий-памятников в компетенцию министерства культуры Тульской области не входит.

Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2015 №304 «Об утверждении границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Тульского кремля: Стены и башни, 1521 г.; Успенский собор, XVIII в.», режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» утверждены границы территории и соответствующие зоны охраны, в которые входит и улица Металлистов.

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» накладывает запреты на всякое новое строительство на территории зон охраны памятников истории и культуры.

– Здания №18, 18-б и 20 по ул. Металлистов: относятся ли они к объектам культурного наследия, какие работы на них запланированы и в какие сроки должны быть выполнены? Будут ли эти объекты взяты под охрану, чтобы не допускать в них вход посторонним людям?

Татьяна Рыбкина: «Дом жилой, XIX в.», расположенный по адресу: г. Тула, Металлистов ул., 18; «Дом жилой, 1-я пол. XIX в.», расположенный по адресу: Тула, Металлистов ул., 20-г, являются объектами культурного наследия федерального значения (Указ Президента РФ от 20.02.1995 №176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения») и находятся в частной собственности граждан и в собственности МО город Тула. Вопросы допуска посторонних лиц в здания и их охраны находятся в компетенции собственников.

– В целом когда завершится реконструкция всей улицы и какой объем средств на это потребуется? За счет какого бюджета будут производиться работы?

Татьяна Рыбкина: Вопросы реконструкции инженерных сетей, тротуаров и дорожного покрытия по улице Металлистов находятся в компетенции МО город Тула. Вопросы реставрации памятников истории и культуры, находящихся в федеральной собственности, в компетенции Министерства культуры Российской Федерации. Все работы планируется завершить к 2020 году.