В Тульской области прошла акция «Чистый берег»

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Тульской области.

Сотрудники различных ведомств и учащиеся и студенты образовательных учреждений очистили берега от мусора в преддверии купального сезона.

6 мая в преддверии начала купального сезона от мусора прошла акция «Чистый берег», в рамках которой очищались берега рек и водоемов.

Акции проходят во многих регионах России. В Тульской области в наведении санитарного порядка приняли участие более 300 человек, в числе которых сотрудники:

МЧС,

Государственной инспекции по маломерным судам,

добровольной пожарной охраны,

Всероссийского общества спасания на водах,

администрации МО,

а также учащиеся и студенты образовательных учреждений.

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Участники акции очистили более 30 прибрежных территорий акваторий области, общей протяженностью свыше 9000 метров.

Акция «Чистый берег», которая проводится под эгидой МЧС, направлена на решение одной из актуальных проблем современности — загрязнение окружающей среды. Ее цель — пропаганда бережного отношения к природе, воспитание у подрастающего поколения патриотизма и любви к малой родине.

Совместными усилиями были очищены все места отдыха на побережье водоёмов как от мусора, оставшегося после отдыхающих, так и от мусора, который прибило волнами к берегу. Собранный мусор был вывезен на свалку для утилизации.

Всероссийская акция «Чистый берег» является наглядным примером единения представителей МЧС России, общественности, местных властей и каждого отдельно взятого гражданина в осознании необходимости охраны окружающей среды, поддержании чистоты родной природы.