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9 мая ветераны в Тульской области смогут бесплатно ездить на такси

9 мая ветераны в Тульской области смогут бесплатно ездить на такси

Бесплатно можно будет воспользоваться льготным и коммерческим транспортом на всех маршрутах области, также инициативу поддержали в сфере легкового такси.

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области провело работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Ее итогом стало решение сделать 9 мая проезд на такси для ветеранов бесплатным.

Бесплатно можно будет воспользоваться льготным и коммерческим транспортом на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах на всей территории области. Инициативу также поддержали перевозчики в сфере легкового такси.

сегодня, в 18:30 0
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