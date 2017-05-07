9 мая ветераны в Тульской области смогут бесплатно ездить на такси

Бесплатно можно будет воспользоваться льготным и коммерческим транспортом на всех маршрутах области, также инициативу поддержали в сфере легкового такси.

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области провело работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Ее итогом стало решение сделать 9 мая проезд на такси для ветеранов бесплатным.

Бесплатно можно будет воспользоваться льготным и коммерческим транспортом на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах на всей территории области. Инициативу также поддержали перевозчики в сфере легкового такси.