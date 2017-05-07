Один день из жизни воспитанников Тульского суворовского военного училища

Как живут, учатся и о чем мечтают тульские суворовцы? Вот что рассказывают сами мальчишки и их педагоги.

Май для суворовцев особый месяц – впервые в парадном строю воспитанники Тульского суворовского военного училища пройдут по главной площади города-героя в День Победы.

А еще это месяц рождения училища – ровно год назад, 6 мая, министр обороны России Сергей Шойгу и врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин заложили памятный камень в честь начала строительства.

Напомним, что идея возрождения Суворовского училища в Туле принадлежит Алексею Дюмину. Президент и туляки поддержали его инициативу.

Тульское СВУ было построено в рекордные сроки. И 1 сентября в нем начался первый учебный год.

– Я счастлив и горд тем, что тульский край снова становится «кузницей кадров» для Российской армии, для наших оборонных предприятий и военной науки, – обратился тогда к воспитанникам Алексей Дюмин.

И вот этот первый учебный год подходит к концу.

По мнению Людмилы Рожковой, зав. методическим кабинетом Тульского СВУ, год был сложный, потому что для всех – и детей, и преподавателей – он был первый. Это был год адаптации к новым условиям жизни.

– А еще необходимо было подтянуть уровень подготовки детей – ведь все они поступили в училище из разных школ. За год удалось многое. Например, все дети показали отличные результаты на Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, технологии и истории. Два тульских суворовца стали призерами Ушаковских чтений, проходивших в Кронштадте в феврале. И теперь они поедут на Всероссийский фестиваль «Старты наук», – говорит Людмила Рожкова.

Заметим, что пока в училище учатся 240 детей, и примерно 60% – из Тулы и Тульской области. Есть ребята из Мурманска, Бийска, Элисты и соседних областей. 80 пятиклассников-новичков наберут в этом году. И через три года в училище будут учиться 560 суворовцев.

Александр Миткеев (2-й курс или, по-граждански, – 6-й класс) до поступления в Суворовское училище учился в школе Арсеньево:

– Мне мама показала газету, где был большой материал о строительстве училища в Туле. Я решил поступить – и поступил! Когда приезжаю к родителям в Арсеньево, друзья расспрашивают всё об учебе – всем интересно, как тут живется, какие виды спорта и вообще какие занятия есть. Ну и конечно, про Президента спрашивали, какой он, как знамя нам вручал (Владимир Путин побывал в Тульском СВУ 8 сентября, пообщался с воспитанниками и вручил знамя учебному заведению. – Прим. авт. ). Я, бывает, скучаю по своим сестренкам и родителям, они нечасто приезжают ко мне. Очень хочу закончить училище с отличием и потом поступить в высшее военное училище.

По словам педагогов, все дети в Суворовском училище очень разносторонние. На первых тестированиях, когда педагоги выясняли, чем бы дети хотели заниматься в свободное время, оказалось, что можно полностью укомплектовать хоккейную команду, небольшой хор и танцевальную группу. И, самое главное, в училище есть все условия для развития талантов детей.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не раз отмечал уникальность суворовской системы образования. Она включает в себя не только получение отличных профессиональных навыков, но и всестороннее развитие личности, формирование гармоничного человека – думающего, знающего, духовно богатого и физически крепкого, патриота в самом высоком значении этого слова. И это прямо отвечает требованиям сегодняшнего дня.

Светлана Третьякова, преподаватель русского языка и литературы Тульского СВУ, с первых дней ориентирует ребят на то, что хороший русский язык – обязательная часть культуры русского офицера:

– Отдельных предметов – таких как риторика и ораторское искусство – в программе нет, но на уроках русского языка мы учим этому. Можно сколь угодно быть талантливым, но если ты об этом не можешь миру рассказать, то где будет твой талант?! Наши воспитанники пишут стихи. И уже вышел первый сборник «Суворовская муза». Мы таким образом ищем гармонию между военной составляющей и светской речевой культурой. Ну и еще один момент – возможно, не все выпускники училища станут военными, но все они должны стать настоящими мужчинами. И поскольку наше учебное заведение только для мальчиков, то уроки русского языка и литературы – это еще и возможность привить правильное отношение к женщине.

Обучение в СВУ базируется на классической школьной программе, но с углублённым изучением предметов и акцентом на практические занятия. Тут изучают два иностранных языка – английский и французский, а кабинеты физики, химии и биологии оснащены новейшими приборами для проведения научных опытов. В занятиях по робототехнике и авиасудомоделированию суворовцы решают различные конструкторские задачи вплоть до создания новых образцов оружия!

Туляк Сергей Дмитриев (1-й курс) поступил в училище по совету своего папы, но станет ли военным, еще не решил:

– Вообще я хочу стать программистом, но мне нравится еще судомоделирование, нравится управлять квадрокоптером. А еще я со своей семьей пойду в колонне «Бессмертного полка» – с портретом своего прадеда Алексея Николаевича Дмитриева, дедушки моего папы. Очень хотел пройти в парадном строю по площади, но, увы, мы еще маленькие, нас не взяли. Но в следующем году пройду обязательно!

Туляк Михаил Филимонов (3-й курс, то есть 7-й класс) считает, что учеба в училище намного интереснее, чем в обычной школе:

– Тут какая классная лаборатория по физике! Можно всякие опыты и исследования проводить. Я до этого физикой особо не интересовался, а тут всё очень интересно! И когда своим друзьям из школы рассказываю про это, они удивляются – у них такого нет. Поступить в училище было мое решение, потому что у меня вся семья военная – и папа, и мама, и дед.

Есть в программе училища и предметы, которых вообще нет «на гражданке».

Александр Ли, педагог курса технологии, считает, что суворовцы выйдут в жизнь подготовленными всесторонне:

– Важно, чтобы ребята могли и чертеж начертить и прочитать, и технологическую карту составить. В отличие от обычного школьного курса, где уже давно нет черчения, мы уделяем этому значительное время начиная с 5-го класса. Ребятам, кто пришел уже в 7-й класс, приходится наверстывать программу за два года. Без черчения военному ни туда ни сюда.

– На курсе «Основы военной подготовки» ребята изучают несколько военных дисциплин, в том числе проходят строевую, огневую и воздушно-десантную подготовку. С разрешения родителей в конце курса они смогут выполнить прыжки с парашютом. Наша задача – выпустить из СВУ готовых командиров отделений для высших военных училищ, – считает Михаил Нефедьев, преподаватель-организатор Тульского СВУ.

Пока мы беседовали с воспитанниками, несколько раз звенел звонок, вернее, играл фрагмент «Увертюры 1812 года» Чайковского. Оказалось, что все сигналы в училище особенные, например, на побудку в 7 утра звучит гимн десантников, на самостоятельные занятия зовет песня «Гвардия, вперед!», а в столовой звучит классическая музыка.

В училище везде – в холлах спальных и учебных корпусов, в классах – висят телеэкраны. Но транслируют по ним специальные ролики и программы. Например, ролик об истории создания «Бессмертного полка» и георгиевской ленточки. Воспитанникам разрешено смотреть телеканал «Звезда», программы для суворовцев. Выход в интернет очень строго лимитирован. Разрешен доступ к сайтам электронных библиотек, музеев, чтобы сделать презентации по тем или иным предметам. На уроках информатики воспитанники изучают программы, которыми пользуются «на гражданке», но соцсети запрещены категорически. Как считают преподаватели, это защищает детей от вредной информации и экстремизма. И сами ребята с этим согласны.

Андрей Черкасов из Тулы (3-й курс, то есть 7-й класс) считает, что первым делом – учеба, ну а девушки – потом:

– После Тульского СВУ я буду поступать в Рязанское воздушно-десантное училище. У меня тут появились новые товарищи. Да, мы не можем просто так взять и пойти в кино с девчонкой или погулять после отбоя с друзьями. Но в жизни не это главное. Важно стать хорошим человеком, получить хорошее образование и быть успешным в своей профессии. Считаю, девушки и друзья – этому время в увольнении, а рабочая неделя должна быть посвящена учебе. Я легко и быстро привык к режиму – без проблем поднимаюсь в 7.00, бегом на зарядку, потом душ, заправка постели – и на завтрак. У нас обычно шесть уроков в день, суббота – тоже учебный день. После третьего урока у нас второй завтрак. Мы готовимся к параду на День Победы, поэтому после обеда у нас усиленная строевая подготовка, а в обычные дни – самоподготовка, полдник, спортивные секции, ужин. А вот после ужина свободное время, можно позвонить родителям, почитать, поиграть, подготовиться к урокам следующего дня.

Тульское суворовское училище уникально по своей спортивной инфраструктуре. Такого крытого катка, крытого бассейна, спортивных залов для различных видов борьбы нет ни в одном училище страны. Сейчас строят новый большой спортивный комплекс, где будут открытые площадки для игровых видов спорта, залы для волейбола и баскетбола, мини-футбола, для различных видов единоборств, теннисный корт и тренажерный зал, где установят 50 самых новейших современных тренажеров. Рядом строят еще один спальный корпус, где будут жить воспитанники следующих наборов.

– Таких условий для занятий спортом нет ни в одной тульской – да что тульской – в российской школе олимпийского резерва! – говорит Сергей Чураков, начальник спорткомплекса Тульского СВУ. – Вот, к примеру, ледовый дворец. У нас отличный лед, 120 комплектов хоккейной формы, 200 пар коньков. Все курсанты играют в хоккей – в рамках уроков физкультуры и дополнительных секций. Хотя при поступлении около 10% детей не умели стоять на коньках. И конечно, у нас одна из лучших хоккейных команд. Ребята заняли 3-е место на Всероссийских соревнованиях среди Суворовских училищ в Ставрополе. Правда, когда играли с губернатором Алексеем Дюминым, забить шайбу в его ворота не удалось. Мы отбираем для работы с ребятами только лучших инструкторов, многие из них – действующие офицеры.

Вообще спорт – одно из приоритетных направлений подготовки суворовцев, чтобы ребята выросли сильными, выносливыми и всесторонне развитыми.

- Мы учим ребят плавать кролем и брассом, – говорит Андрей Смыслов, капитан, руководитель отдельной дисциплины физической подготовки ТСВУ. – Так как брасс считается военно-прикладным стилем, на него делаем бОльший упор. Есть такой норматив – брасс в полной выкладке с оружием, его сдают в высших военных училищах. И наши выпускники будут готовы к таким испытаниям. А вообще мы всех научили плавать, даже тех, кто при поступлении совсем не умел держаться на воде. Таких было около 40 детей. Для них мы ввели дополнительные занятия.

Суворовцы 2-го курса Мирон и Алексей – москвичи, но поступили в Тульское суворовское, потому что тут круто!

– Наше училище новое и самое современное. Тут столько разных видов спорта! Мы не только плаваем, еще играем в хоккей, занимаемся боксом и рукопашным боем. А еще мы выполнили норматив ГТО по плаванию на золотой значок!

Тимофей Копылов (1-й курс) из Чебоксар поступил в училище по совету своего папы:

– Я смотрел в интернете, каким будет новое Суворовское училище, и захотел тут учиться. Тут все новое и суперсовременное, всё по-другому, не как в обычной школе. Конечно, тут нельзя носить джинсы и сидеть в интернете, когда хочешь, тут дисциплина и жесткий распорядок. В 7.00 подъем, потом весь день уроки и занятия, в свободное время читаем книги, играем в настольные игры. Но тут столько разных возможностей! Я, например, играю в сборной нашей хоккейной команды защитником. Мы всего три месяца играем таким составом, а уже заняли 3-е место на Всероссийских соревнованиях. Когда ко мне приезжает сестра, мы гуляем по Туле. Мне очень нравится кремль и музей оружия. Я там два раза был, и еще с удовольствием пойду!

Никита Каретников из поселка Красный Яр Киреевского района учится на 3-м курсе, он командир взвода:

– Я всегда мечтал стать военным, мне нравится сериал «Солдаты» и фильмы про военных. Хочу посвятить себя защите страны. Знаю, что родители мною гордятся. Я называю училище третьим домом. Почему третьим? Ну потому что первый – это дом моих родителей, второй – моя первая школа, а третьим стало училище. Тут очень теплое душевное отношение к нам.

Действительно, с каждым воспитанником тут плотно работают психологи. Оно и неудивительно, ведь возраст ребят-суворовцев самый сложный в жизни любого человека – переходный, буйство гормонов. В училище есть сенсорная комната психологической разгрузки, которой могут позавидовать продвинутые центры.

Тут есть всё, чтобы снять напряжение, расслабиться и поговорить по душам с психологом – «сухой бассейн», зона рисования песком, разного вида и формы аквариумы, 3D-проектор с релаксационными видами, музыка, пуфики-диванчики и много еще чего.

По словам Надежды Обуховой, психолога 2-го курса, здесь каждый день проходят психологические тренинги. А правильно организованный распорядок дня и занятость во время всего дня во многом смягчили трудности периода адаптации.

– На групповых занятиях ребят учат работать в коллективе, выстраивать отношения, общаться без конфликтов, не ссориться. Есть в училище и небольшие уютные комнаты, где можно попить чаю и поговорить с психологом на совсем сокровенные темы. Если кому-то в училище некомфортно – неважно, воспитанник это, воспитатель или педагог – он получит высокопрофессиональную помощь, – говорит Надежда Обухова.

Суворовец Данзан Шараев из Элисты на вопрос – скучает ли он по дому, ведь родители не могут приезжать к нему каждую субботу – чуть помедлил с ответом:

– Я уже привык. Тут много всего, чем можно заняться, скучать-то вроде и некогда. Я, например, хожу в секцию армейского рукопашного боя. У меня есть младший братик. Мы с ним по телефону разговариваем. Он тоже хочет сюда поступить, правда, он еще маленький, в детский садик ходит. Мои друзья из Элисты тоже спрашивают, как сюда поступить. Я им говорю, что надо хорошо учиться, успешно сдать русский, английский, математику и физкультуру. А сам я после училища мечтаю поступить в военное училище и стать прокурором.

Жизнь воспитанников ТСВУ построена так, что пятиклассники пересекаются с семиклассниками только на дополнительных занятиях, например по робототехнике, или в секциях. А живут и занимаются исключительно на «своих» этажах.

В спальных корпусах комнаты воспитанников объединены в блоки – две комнаты на два человека каждая плюс большая прихожая и санузел. Вроде всё по-домашнему, но есть и некоторые строгости. Например, на кровати не поваляешься, как «на гражданке», на ней можно только спать с 22.00 до 7.00. А если заболел – то, пожалуйста, в медпункт. В тумбочке у каждого суворовца тоже порядок и ничего лишнего – никаких конфет или других неположенных по уставу предметов. И да, в училище не увидишь знакомую многим картинку из фильма «Офицеры», когда получивший два наряда вне очереди курсант драит лестницу – порядок в корпусах и спальных боксах поддерживает клининговая компания.

И еще на каждом этаже ночью дежурит воспитатель. Так что, уважаемые родители суворовцев, спите спокойно, за вашими детьми приглядывают буквально круглые сутки.

О чем еще чаще всего волнуются родители? Как кормят детей. Так вот в Суворовском училище их кормят шесть раз в день: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и поздний ужин. Обычно на завтрак предлагают три вида каш, а на обед три варианта первого и три варианта второго. Фрукты ребятам дают на полдник. Калорийность блюд и весь рацион подобраны исходя из возраста и нагрузки воспитанников. Ну а вода для питья есть во всех корпусах в неограниченном доступе.

Воспитанник ТСВУ Константин Лагунков родом из Богородицка:

– В нашей семье военным был только мой прадед, его тоже звали Константином. Я хочу быть таким же сильным, как он. Мама рассказывала, что дед в свои 70 лет легко делал стойку на руках на турнике. У меня пока так не получается, но я работаю над собой. А еще я хочу из научного класса перейти в научную роту. А потом поступить в Рязанское училище ВДВ, а после и в академию. Суворовское училище – это прежде всего дисциплина и отличное образование.