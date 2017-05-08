На Куликовом поле стартовала выставка «Степь. Еще одна история»

Фото Ольги Панькиной, студентки второго курса кафедры журналистки ТулГУ.

6 мая в музее-заповеднике «Куликово поле» стартовала выставка «Степь. Еще одна история». Ее подготовила мастерская «Сделано в Картонии». Степь изменчива и непредсказуема. Она — символ свободы. И картонные инсталляции «Картонии» рассказывали зрителям романтическую историю про степь. Еще одну из многих.

Мы пообщались с Тираном Картонии (избираемая должность) и узнали о его новых проектах, картонном Диснейленде, единомышленниках и отношении к деньгам.

— Расскажите, почему вы решили организовать выставку на Куликовом поле?

- Нас пригласили сделать выставку. И я очень доволен, мне кажется, она удалась. Хотя самому сложно об этом судить, надо спрашивать у людей со стороны. Кстати, часть этой выставки мы оформляли с помощью приглашенных стажеров.

— В Моховом состоялся первый мире матч по игре «Перекати-Поле». Новые виды спорта редко рождаются, как вам это удалось?

- У меня в Картонии разрешено всего четыре вида спорта, один из которых «Камень — ножницы — бумага, раз, два, три». У меня есть федерация ЦуЕФА, в которой я президент. Мы подали заявку в Москве на Олимпийские игры семь лет назад, и нам еще не ответили. «Камень — ножницы — бумага, раз, два, три» это вообще самый важный вид спорта в Картонии. Да и в мире тоже, я считаю. Еще он самый сложный как психологически, так и физически.

— Как родилась идея создавать такие замечательные миры? Это что-то из детства?

- Я миров не создаю. Я создал только одну страну. Мы строим города из картона, но это не миры.

— Как началась Картония?

- С моей свадьбы. Мы долго думали, как сделать так, чтобы свадьба была интересной, при этом не традиционно русской. Я не очень люблю эти русские традиции с выкупом невесты и всем прочим, и европейские мне тоже не близки, или американские. И мы начали думать, как создать свою ни на что не похожую историю. Тогда я позвал друзей, и мы построили картонный город. Потом провели там публичный акт бракосочетания, и это стало первой традицией в нашей стране.

— В детстве вы тоже строили картонные домики?

- Нет, я копал землянки.

— Теперь понятно, почему вы на Куликовом поле. А где вы берете картон для своих городов?

- Сейчас чаще всего заказываем на фабриках. Объем зависит от поставленной задачи. У нас в Москве находится мастерская, где мы делаем декорации из картона и довольно много материала используем.

— Скажите, куда вы направляетесь после Куликова поля?

- Завтра едем в Москву. У нас до октября каждая неделя расписана. Мы будем примерно в пяти странах. И это параллельные проекты. Все это делает множество команд: у меня в стране 2000 человек. У нас есть большая мастерская в Англии и Латвии, мы выполняем заказы в Китае.

Чаще всего это большие городские праздники, парады, театральные действа. Мы, кстати, предлагали оформить Театральный Дворик в Туле, но у нас, к сожалению, не совпадают графики. Задачи разные. Но моя личная задача, как Тирана Картонии — чтобы не было скучно жить.

— Эти 2000 человек, которые участвуют в ваших проектах, кто они: просто творческие люди или профессиональные художники?

- Нет абсолютно никакой разницы. Естественно, у меня есть команды, которые более «сбитые», они чаще всего художники, причем непрофессиональные. Или актеры. Многие художники становятся жителями Картонии. У нас открытое сообщество, которое работает не как фирма, а именно как сообщество. Мы делаем проект и те, кто хочет к нему присоединиться, присоединяются. Внутри сообщества у меня есть бизнес-направления, проекты. Например, шарманки, которые вы уже наверняка видели. Есть проекты по развитию территории. Это когда нам дают, например, завод, мы развиваем его, и он становится арт-центром. Сейчас работаем в Англии, там у нас пять проектов. В июне в Бирмингеме мы делаем выставку по мотивам повести Оруэлла «Скотный двор» в честь 100-летия революции. Там люди в костюмах свиней будут строить себе скотный двор. Также на фестивале Sziget в Венгрии у нас будет большой проект. В течение пяти дней мы будем делать парады. Попасть туда может любой, надо только подать заявку в интернете, и можно хоть в Англию.

— Получается, все ваши проекты не стационарны и они разбираются. Не хотели бы создать какой-нибудь картонный Диснейленд на постоянной основе?

- Нет, это требует моего присутствия. А я часто в разъездах, и мне не хочется привязываться. По натуре я кочевник. К тому же в таких проектах, как правило, творчества ноль. Одна административная часть и деньги, которые я не ставлю во главу угла. Они нужны для того, чтобы реализовывать проекты, но зарабатывать их не является моей целью.

Автор текста Софья Коненкова, студентка второго курса кафедры журналистики ТулГу.