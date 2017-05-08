За сутки в Тульской области на пожарах погибли два человека

Пожар в поселке Ленинский. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

7 мая в 21.27 в «Единую службу спасения-112» сообщили о возгорании жилого дома, расположенного в Дубенском районе в деревне Бредихино.

В 21.35 на место происшествия выехали два пожарных расчета. Спустя 15 минут с огнем удалось справиться.

На пожаре погибла 67-летняя хозяйка дома. Кроме того, пострадал 65-летний мужчина. Он отравился угарным газом.

В результате происшествия дом выгорел внутри. Предварительная причина пожара — неисправность печного оборудования.

7 мая около 8 часов вечера в поселке Ленинский на улице Центральной загорелся нежилой дом. Три пожарных расчета ликвидировали возгорание в 20.19 — спустя 17 минут после приезда.

На пожаре погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается. В результате происшествия дом выгорел внутри.