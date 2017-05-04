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Тула вошла в десятку городов для посещения туристами в День Победы

Тула вошла в десятку городов для посещения туристами в День Победы

Также в десятку входят Москва, Санкт-Петербург и ряд городов-героев.

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у туристов города России в День Победы 9 Мая 2017 года. 

По результатам их исследования в ТОП-10 городов России, популярных у туристов в День Победы, вошли:

  1. Москва,
  2. Санкт-Петербург,
  3. Севастополь,
  4. Владивосток,
  5. Волгоград,
  6. Мурманск,
  7. Новороссийск,
  8. Тула,
  9. Псков,
  10. Смоленск.

Рейтинг был составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

В городах-героях и городах воинской славы России в День Победы пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты.

По данным ТурСтата, в Туле туристический бюджет в праздничные майские выходные составит в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки, что является одним из самых недорогих в городах первой десятки. Дороже всего – в Москве и Владивостоке.

А  первую тройку зарубежных городов, популярных для путешествий на 9 Мая, составляют Прага, Берлин и Будапешт.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:09 +1
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