Тула вошла в десятку городов для посещения туристами в День Победы
Также в десятку входят Москва, Санкт-Петербург и ряд городов-героев.
Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у туристов города России в День Победы 9 Мая 2017 года.
По результатам их исследования в ТОП-10 городов России, популярных у туристов в День Победы, вошли:
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Севастополь,
- Владивосток,
- Волгоград,
- Мурманск,
- Новороссийск,
- Тула,
- Псков,
- Смоленск.
Рейтинг был составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.
В городах-героях и городах воинской славы России в День Победы пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты.
По данным ТурСтата, в Туле туристический бюджет в праздничные майские выходные составит в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки, что является одним из самых недорогих в городах первой десятки. Дороже всего – в Москве и Владивостоке.
А первую тройку зарубежных городов, популярных для путешествий на 9 Мая, составляют Прага, Берлин и Будапешт.