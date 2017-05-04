Тула вошла в десятку городов для посещения туристами в День Победы

Также в десятку входят Москва, Санкт-Петербург и ряд городов-героев.

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у туристов города России в День Победы 9 Мая 2017 года.

По результатам их исследования в ТОП-10 городов России, популярных у туристов в День Победы, вошли:

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Волгоград, Мурманск, Новороссийск, Тула, Псков, Смоленск.

Рейтинг был составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

В городах-героях и городах воинской славы России в День Победы пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты.

По данным ТурСтата, в Туле туристический бюджет в праздничные майские выходные составит в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки, что является одним из самых недорогих в городах первой десятки. Дороже всего – в Москве и Владивостоке.

А первую тройку зарубежных городов, популярных для путешествий на 9 Мая, составляют Прага, Берлин и Будапешт.