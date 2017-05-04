Тульских школьников призвали соблюдать ПДД во время каникул
Сотрудники ГИБДД проводят профилактические встречи с учениками школ и техникумов в преддверии летних каникул.
В преддверии летних каникул, сотрудники ГИБДД проводят мероприятия с детьми и родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Известно, что каникулы для детей — это долгожданная радостная пора, но для взрослых — это период заботы и беспокойства за детей.
Именно в это время дети чаще всего предоставлены сами себе и большое количество времени проводят на улице. Родители в первую очередь должны научить правилам безопасного поведения на дороге своих детей.
А инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения весь учебный год и перед началом каникул проводят профилактические беседы с детьми и выступления на родительских собраниях на тему безопасного поведения на проезжей части. При этом акцентируется внимание родителей на отдельных вопросах профилактики, в том числе:
- необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, а также световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток;
- исключении возможностей самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения взрослого лица на проезжей части дороги;
- разъяснении требований законодательства Российской Федерации по вопросам содержания и воспитания детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей.
С детьми и подростками проговариваются основные виды нарушений Правил дорожного движения, в результате которых произошли ДТП и пострадали дети, приводится «страшная» статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с разбором ошибок, которые уже невозможно исправить, но можно было избежать, соблюдая Правила дорожного движения.
Также Госавтоинспекция напоминает о «дорожных ловушках», в которые может попасть пешеход и стать незаметным для водителя, и проговаривает основные Правила дорожного движения при управлении вело- и мототранспортом.
В завершении каждого выступления, в зависимости от возрастной категории учащихся, показывается видеоролик о последствиях несоблюдения ПДД и невнимательности на дорогах.
Уважаемые родители! Безопасность детей на дороге зависит от каждого из нас. Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения. Помните, чтобы ребенок не нарушал правила дорожного движения, он должен их не просто знать – у него должно войти в привычку их соблюдать.