Тульских школьников призвали соблюдать ПДД во время каникул

Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД.

В преддверии летних каникул, сотрудники ГИБДД проводят мероприятия с детьми и родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Известно, что каникулы для детей — это долгожданная радостная пора, но для взрослых — это период заботы и беспокойства за детей.

Именно в это время дети чаще всего предоставлены сами себе и большое количество времени проводят на улице. Родители в первую очередь должны научить правилам безопасного поведения на дороге своих детей.

А инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения весь учебный год и перед началом каникул проводят профилактические беседы с детьми и выступления на родительских собраниях на тему безопасного поведения на проезжей части. При этом акцентируется внимание родителей на отдельных вопросах профилактики, в том числе:

необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, а также световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток;

исключении возможностей самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения взрослого лица на проезжей части дороги;

разъяснении требований законодательства Российской Федерации по вопросам содержания и воспитания детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей.

С детьми и подростками проговариваются основные виды нарушений Правил дорожного движения, в результате которых произошли ДТП и пострадали дети, приводится «страшная» статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с разбором ошибок, которые уже невозможно исправить, но можно было избежать, соблюдая Правила дорожного движения.

Также Госавтоинспекция напоминает о «дорожных ловушках», в которые может попасть пешеход и стать незаметным для водителя, и проговаривает основные Правила дорожного движения при управлении вело- и мототранспортом.

В завершении каждого выступления, в зависимости от возрастной категории учащихся, показывается видеоролик о последствиях несоблюдения ПДД и невнимательности на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает:

Уважаемые родители! Безопасность детей на дороге зависит от каждого из нас. Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения. Помните, чтобы ребенок не нарушал правила дорожного движения, он должен их не просто знать – у него должно войти в привычку их соблюдать.