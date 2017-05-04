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Туляков приглашают пройти обследование на рак кожи

Туляков приглашают пройти обследование на рак кожи

22 мая с 8.00 до 18.00 на базе Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера каждый сможет бесплатно обследовать свои родинки.

В этот день при поддержке Дерматологческой лаборатории La Roche-Posay в России в 11-й раз пройдет День диагностики меланомы. В акции участвуют более тысячи дерматологов из ста российских городов, которые абсолютно бесплатно обследуют вас с целью профилактики и раннего выявления меланомы.

Статистика неумолима: 40% заболевших меланомой кожи не удается спасти из-за позднего обнаружения. В то время как при ранней диагностике меланома излечима в 90% случаев.

День диагностики меланомы – это возможность проверить родинки, своевременно выявить проблему и спасти свою жизнь или жизнь своих близких. Каким бы страшным ни казалось слово «меланома», чем раньше вы обнаружите возможную проблему, тем больше шансов на излечение. Ранняя диагностика – залог успеха в лечении и возможность жить дальше, радуя близких людей.
 

Елена Шугинина, врач-дерматолог

– Заболеваемость меланомой в России, к огромному сожалению, продолжает расти. При этом пациенты обращаются к врачам слишком поздно, и им уже невозможно помочь, в то время как на ранней стадии меланома практически всегда излечима. Ежегодная диагностика у дерматолога, самостоятельный осмотр на предмет новообразований и изменений невусов, использование солнцезащитных средств должны стать обязательным правилом для каждого, кто дорожит своей жизнью и жизнью своих близких.


Тулякам на прием необходимо захватить с собой паспорт и медицинский полис. Подробности можно узнать по телефону бесплатной горячей линии 8-800-2000-345.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:42 +2
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Люди
Елена Шугинина
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Тульский областной кожвендиспансер

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