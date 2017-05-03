В Плавске прошла «Вахта памяти»

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В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне через Тульскую область прошел автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».

В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по городам Центрального федерального округа стартовал первый автопробег Росгвардии — «Вахта памяти. Сыны Великой победы».

Колонна стартовала из Москвы с Поклонной горы, а в Тульской области встреча участников автопробега прошла на Кургане Славе в городе Плавске.

У стелы Кургана Славы праздничное мероприятие открыли церемонией возложения цветов к Вечному огню и минутой молчания. В память о мужестве и героизме воинов, проявленном в годы войны, прозвучали оружейные залпы.

На территории Кургана Славы прошла выставка оружия, специальной техники, состоящей на вооружении войск национальной гвардии Российской Федерации, интерактивные викторины «Я помню! Я горжусь», полевая кухня, где все желающие смогли попробовать настоящую армейскую кашу.

«Автопробег символизирует наше стремление к увековечиванию исторической памяти того, что произошло 72 года назад. Этим автопробегом мы отдаем дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, которые не вернулись с полей сражений, и тем, кому посчастливилось увидеть победный май 1945 года и многие годы мирной жизни», — сказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тульской области.

В завершении мероприятия гостей ждал праздничный концерт, в котором прозвучали песни военных лет в исполнении Ансамбля Росгвардии по Тульской области и артистов Тульской областной филармонии.

Автоколонна Росгвардии из 6 машин вневедомственной охраны с новой символикой и официальной окраской отправилась по маршруту Орел — Курск — Белгород.

В ходе автопробега будет составлена книга «Вахта памяти». В ней участники акции соберут обращения и напутствия ветеранов Великой Отечественной войны к сотрудникам и военнослужащим Росгвардии. В дальнейшем книга «Вахта памяти» и другие материалы автопробега будут переданы в Центральный музей войск национальной гвардии Российской Федерации в Москве.

В мероприятии приняли участие руководящий состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Управления Росгвардии по Тульской области, администрация города Плавск, гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны службы, суворовцы, школьники, представители волонтерского движения, жители Плавска и других городов Тульской области.